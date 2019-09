Blanca Ares: "Una de las maravillas que tiene Sergio: en los momentos más tensos transmite tranquilidad"

Blanca Ares, exjugadora de baloncesto e internacional con España en aquel quinto puesto en Barcelona 92 y mujer de nuestro seleccionador Sergio Scariolo, ha atendido en el último tramo de Carrusel Deportivo para hablar de cuáles son sus sensaciones antes de la gran final del Mundial de China 2019 frente a Argentina.

La exjugadora se encuentra en Canadá con su familia y no puede presenciar el encuentro en primera persona: "Me hubiera encantado estar en China, pero me toca sufrir en la distancia". "Lo pasamos mal, pero estaba convencida de que el equipo lo iba a sacar adelante y no iba a tirar la toalla" a pesar de la gran diferencia horaria en Canadá.

Sobre cómo es el seleccionador en citas así, sorprende la tranquilidad y la normalidad con la que lleva estas grandes citas: "Sergio Scariolo es muy sereno, está igual cuando está aquí con sus hijos y sus amigos que cuando está en un Mundial. Una de las maravillas que tiene Sergio, en los momentos más tensos transmite tranquilidad".

En algunas ocasiones, se ha hablado de si Scariolo con todo el palmarés que posee y la experiencia en la élite del baloncesto: "Puede que en algún momento estuviese un poco infravalorado, hay mucha gente y más en las redes sociales que se es injusto en muchos casos.

Ahora Argentina es el último escollo para la Selección: "No quería a Argentina ni muerta, han llegado a la final los equipos con más corazón. Somos equipos muy parecidos, pero pienso sinceramente que jugador por jugador somos superiores"

Un equipo, el español que vivirá una cita con la historia, y de los cuales hay uno de ellos que para Blanca Ares es una debilidad: "Tengo especial debilidad por Víctor Claver, lo conozco tan bien y es una excelente persona y profesionalmente ha sido muy criticado" también elogió el papel de Rudy en las semifinales.