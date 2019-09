Pepu Hernández: "Somos campeones, pero no sé si todavía tenemos una estructura de país campeón del mundo"

Tras 13 años la selección española de baloncesto volvió a tocar la cima y a ser campeones del mundo por segunda vez. La primera, en 2006, estuvieron dirigidos desde el banquillo por Pepu Hernández, que ha atendido la llamada del último tramo de Carrusel Deportivo.

"Es una tremenda satisfacción, por ellos, por el baloncesto, por toda la gente que está involucrada en esto, pero sobre todo he tenido un recuerdo muy especial viendo a Rudy y a Marc repetir campeonato del mundo como hace 13 años", ha adelantado.

El actualmente político ha añadido: "Estoy convencido que tanto Marc como Rudy han dejado legado y uno de los que lo han recogido a la perfección ha sido Ricky Rubio, que ha sido elegido MVP. El estilo se va transmitiendo de unos a otros, los jugadores van retirándose, pero queda un gen competitivo y ganas de disfrutar y hacer disfrutar a todos".

"¿Si es similar a Japón, si me recuerda a ello? Es inevitable, hicimos un campeonato muy uniforme hasta las dificultades en las semifinales. España ha sabido superar todas las dificultades".

Por último, Pepu Hernández ha asegurado: "Ha habido muchas alegrías de la selección. Me sigue preocupando lo mismo, somos una selección campeona del mundo, pero no sé si todavía somos una estructura de país de campeón del mundo de baloncesto y me gustaría que se aprovechara más. No se puede permitir que canteras tan grandes como la del Joventut o el Estudiantes hayan estado a punto de desaparecer".