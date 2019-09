La alegría por la victoria en el mundial de baloncesto no es sólo por el juego casi milimétrico que convirtió al equipo en una máquina de entusiasmo e inteligencia. Lo que me impresiona de estos deportistas es su naturalidad, su solidaridad, la humanidad que desbordan. Son héroes tranquilos que, como Ricki Rubio, hablan de la vida no como algo que te lleva a la victoria sino como algo que se comparte. La victoria es una consecuencia, no un fin. Y algo que me gusta también: que no hablan en el campo tapándose la boca. Héroes tranquilos, seres humanos.

