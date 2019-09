"La verdad es elemento imprescindible de la democracia"

¿Qué debemos exigir a los políticos? ¿Qué podemos exigirles ahora? En la clase de hoy, Manuela Carmena lamenta que los partidos políticos no incluyan en sus códigos éticos: la obligación de decir verdad. ¿Qué argumentan los partidos para no hacerlo?

En el caso del PSOE, dicen, que si bien no se menciona expresamente la “obligación de decir la verdad”, sí que se alude implícitamente al exigir la obligación de tener un comportamiento ético de honradez, ejemplaridad y honestidad. Y esa exigencia no se limita a los cargos, sino a todos los afiliados socialistas. La respuesta que ha enviado el PSOE es bastante extensa y llegan a citar incluso a Antonio Machado que, cuando escuchó al fundador del Partido Socialista, a Pablo Iglesias dijo que "La voz de Pablo Iglesias tenía para él el timbre de la verdad humana".

En Ciudadanos, sostienen que no es necesario modificar su Código Ético, porque obligan a mantener una conducta de "perfecta honradez". Y citan a la Real Academia de la Lengua que define honradez como "integridad en el obrar". Por eso, consideran que "actuar con honradez" ya implica de por sí decir la verdad.

En Podemos, no ven la necesidad de poner por escrito esa exigencia. En Podemos, creen que no es necesario escribir en los estatutos algo que se presupone a un representante político: decir la verdad. Dicen que esta es la filosofía con la que nació el partido, conseguir que los representantes públicos no volvieran a mentir a la ciudadanía.

En Vox, no recogen la "obligación de decir la verdad", pero sí de "buscarla." En el partido de Abascal, remiten a su "código de conducta ética" que exige a sus cargos buscar siempre la difusión de la verdad, incluso respecto al adversario. Y añaden que quien no cumpliera con el compromiso con la verdad podría ser investigado por el comité de garantías. Aunque de este último punto, Pepa, no hemos encontrado la literalidad, ni ellos nos la han facilitado.

"Me sorprende que en las comisiones de investigación de los parlamentarios no sea obligatorio decir la verdad". Uno de los grandes motivos de enfrentamiento con la clase política es la exigencia de la verdad".