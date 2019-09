Cuestan los lunes, más cuando se ponen sobre los lunes demasiadas expectativas. Todas las veces que han dicho que las cosas cambiarían con el vértigo, que ya veríamos el último día, que hasta el rabo todo es toro... todas esas veces se referían al lunes, a este lunes en particular, antes de que decida el rey.

Y, sin embargo, lo último que escuchamos a Pablo Iglesias fue plantear una mediación del rey que el rey no puede hacer. Ya escuchamos aquí lo que se dijo en el año 78, durante los debates constituyentes, sobre el papel que debía tener el rey. Se lo oímos al ponente Herrero de Miñón.

Plantear un mediador remite a un conflicto más que a una alianza. Pero en esas estamos. La última vez, Baldoví le llevó al rey un pacto de última hora para que se lo ofreciera a Sánchez e Iglesias. Por aquella época, hace tres años, el mismo Albert Rivera pretendió que el rey favoreciera el acuerdo entre el PP y el PSOE. Le preguntaron: ¿qué le dirá al rey en la ronda de consultas? "Le diré al Rey que nos ayude y convenza a Sánchez de que tendrá que abstenerse", contestó.

El último en proponer el entendimiento entre el PP y el PSOE ha sido Núñez Feijoo, que lamenta que la política haya quedado en manos de un grupo de adolescentes. Los adolescentes de hoy, por ejemplo, quizá no recuerde que el propio Feijoo amagó con dar el salto -quién sabe si no sigue haciéndolo- pero en el momento de la verdad dejó que pasaran esos chiquillos. Cosas de la edad, que le hace a uno rebajar mucho las expectativas. Más si vienen en lunes, que no suelen ser los lunes días de mucho.