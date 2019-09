"Estamos validados para dar y pedir segundas oportunidades"

Ricardo Darín vuelve a España con la obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal'. Esta es la historia escrita inicialmente por Ingmar Bergman en los años 70; la historia de una relación que se trastabilla con el paso del tiempo; la historia de la falta de vida sexual, de la relación con la familia, de la búsqueda de uno mismo, de lo correcto, de lo incorrecto...En resumen, la historia de un matrimonio. "Tengo un amigo que bajó al camerino después de la obra y me dijo: ¡cómo no me avisaste de que se trataba de esto!", dice Darín en La Ventana. Porque lo que la obra consigue, por encima de todo, es que muchos espectadores se vean representados. "Lo cierto es que a mí siempre me quedó la agradable sensación de que la obra tiene algo de terapéutico. Uno sale de ahí con la sensación de que ha hecho un recorrido viendo la vida de estos seres en los que, a pesar de todo, el amor prevalece. Es en defensa del amor y una crítica velada a la institución del matrimonio", asegura.

Los personajes, Juan y Mariana, relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su relación y ruptura. Hay escenas ligeras, y otras gruesas, en las que paradójicamente la gente se ríe. "El espectador conserva una de las pocas libertades y es que las cosas le pinten como le de la gana, tener ángulos absolutamente libres. Hay quién se pone de mal humor y quién se divierte", describe. Y hay quién lo ve con la distancia ajena a la vida matrimonial. "Los que aún no se han casado miran la obra como una película de dibujos animados", asegura.

En 'Escenas de la vida conyugal' también se habla de segundas oportunidades, en las que cree Darín. "No sé si siempre hay que dar segundas oportunidades, pero en principio sí. Los seres humanos estamos muy lejos de ser perfectos, y estamos validados para dar segundas oportunidades y para pedirlas", describe.