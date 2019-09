Los 15 cineastas seleccionados para 'Residencias Academia de Cine'

El programa ‘Residencias Academia de Cine’ inicia su primera edición presentando a los 15 creadores seleccionados. Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid; Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine; Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo del consistorio municipal; Rafael Portela, vicepresidente de la Academia; e Inés Enciso, coordinadora del programa 'Residencias Academia de Cine', han inaugurado este programa de ayuda a creadores cinematográficos, que la Academia de Cine realiza con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y en el que la institución y el Gobierno local han agradecido mutuamente su labor para ponerlo en marcha.

Villacís ha manifestado el respaldo del Ayuntamiento a este programa, que se gestó en la anterior legislatura y que continúa con el nuevo gobierno local. "Parafraseando a Luis Buñuel, la realidad sin imaginación solo es la mitad de la realidad. Nosotros ponemos el 50% de realidad en la vida y vosotros el 50% de la imaginación. Me gusta que Madrid pueda ser parte de esa oportunidad, que la ciudad participe en la gestación de cineastas y se convierta en un plató todavía más conocido, a través de vuestros ojos”, aseguró a los 15 seleccionados.

A esta primera edición del programa se presentaron un total de 985 proyectos de los que se han seleccionado 15: Pau Teixidor ('Alumbramiento'), Mónica Demes ('Angie'), Guillermo García López ('Ciudad sin sueño'), Amaya Villar Navascues ('Culpa año cero'), Pedro Aguilera ('Día de caza'), María Antón Cabot ('El cielo en la tierra'), Txema Torres ('Esperando a Ajo'), Ana Serret Ituarte ('Ficción consentida'), Pedro Collantes ('FOSFENO'), Beatriz Herzog Ruiz de Alegría ('La hierba es negra'), Marta Nieto ('Lo mejor que podías hacer'), Lorena Iglesias ('Millennials mal'), Víctor Alonso-Berbel ('Moderación'), Andrea Jaurrieta ('Nina. En mi principio está el final') y Óscar Vincentelli ('Una vez fuego'). Todos ellos han expuesto durante el acto las ideas en las que trabajarán en el marco de esta iniciativa, que agradecen a la Academia de Cine y al Ayuntamiento de Madrid, deseando que continúe en el futuro.

Es un grupo bastante diverso, encontramos cineastas noveles como Txema Torres y Beatriz Herzog Ruiz de Alegría, y otros emergentes como Pau Teixidor, director de 'Purgatorio'; Ana Serret Ituarte, ganadora del Goya 2005 al Mejor Cortometraje Documental por 'Extras'; Guillermo García López, director del Goya a la Mejor Película Documental 2016 con 'Frágil equilibrio'; Pedro Aguilera, cuya ópera prima, 'La influencia', se presentó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes; María Antón Cabot, directora y montadora de '<3', galardonada con el Premio DELUXE del Festival de Cine Europeo de Sevilla; Marta Nieto, guionista y actriz ganadora del premio a mejor actriz en el Festival de Venecia por ‘Madre’; y Andrea Jaurrieta, nominada a la Mejor Dirección Novel por 'Ana de día' en la última edición de los Premios Goya, entre otros.

Todas las propuestas (diez largometrajes de ficción, tres largos documentales y dos proyectos de series de televisión) tienen especial vinculación con la ciudad de Madrid. Los creadores desarrollarán sus proyectos en la sede de la Academia con el asesoramiento de destacados cineastas, elegidos en función de la naturaleza del proyecto, entre los que se encuentran Fernando León de Aranoa, Anna R. Costa, Carla Simón y Fernando Colomo, presente en el acto. Además, se les ofrecerá una aportación económica mensual, apoyo en los gastos de traslado de aquellos que vivan fuera de Madrid, espacio físico de trabajo, inmersión en las actividades de la Academia, y encuentro permanente con la industria.

“Es un proyecto muy importante para la academia y tanto su junta directiva como todo el personal de la academia, pero especialmente el equipo de residencias, estamos deseando que arranque convencidos de que obtendrá enormes resultados”, dice Inés Enciso.

Mariano Barroso, quien quiso ser residente, explica: “en aquella época intenté buscar un lugar en el que me acogieran para poder trabajar, al menos con un mínimo de presión y con un mínimo apoyo en un entorno creativo. La verdad es que nunca lo encontré porque es un formato que apenas existe. Hay residencias para pintores, para teatro... pero no hay para cine. Me imagino que la gente presupone que todo el mundo que quiere hacer cine se puede valer por sí mismo y la verdad es que no es así”. Y afirma: “con este proyecto la Academia se empieza a parecer a la que muchos de nosotros soñamos, que es un lugar de encuentro permanente, de creación y de debate. La casa de los cineastas. Nos gustaría ser capaces de contribuir a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Este es nuestro proyecto, es el proyecto de residencias”.