A ver si ustedes aprenden a votar, que votan fatal, que llevan tres elecciones equivocándose. El 10 de noviembre tiene una nueva revalida. Vamos a elecciones, no ha habido acuerdo. Los cuatro grandes partidos, los cuatro grandes líderes, han demostrado su incapacidad y su impotencia. Todos los fuegos de artificio que hemos visto especialmente en las últimas horas componen un espectáculo patético que ha insultado la inteligencia del electorado: ninguno quiere pactar de verdad, solo imponerse. Así que volvemos a votar.

Hay debate sobre si el marco general, el enfriamiento de la economía y los vientos que soplan en Europa han puesto a Pedro Sánchez en un lugar distinto en el que estaba cuando se celebraron las elecciones hace cinco meses. El 28 de abril. Los protagonistas de esta historia que estamos viviendo, tan difícil, no lo cuentan así. El PSOE no ha querido con Unidas Podemos. Ni siquiera ha llegado a presentar a Ciudadanos un proyecto al principio de las negociaciones. Cuando quizá podrían haberse echado al hombro el argumento de que ellos si querían pactar con Rivera y era Rivera quien no quería.

Nada de eso ocurrió. Hay elecciones convocadas de nuevo y los españoles acuden a las urnas el 10 de noviembre.