He estado pendiente de los líderes políticos, he escrito de ello. Me han enviado dos mensajes gente afín a un partido y a otro, da igual. El mensaje es: ¿le va a salir bien esto a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias? Me pregunto si el hecho de que le salga bien va a merecer la pena la repetición electoral. Es decir, la degradación de las instituciones, la degradación de la actividad política. ¿Va a merecer la pena? Con que les pueda salir bien esta rocambolesca jugada. Y cuando digo cualquiera de estos dos bíteres, puede ser cualquiera que no haya llegado a un acuerdo.

Una de las soluciones, pensaba esta tarde felizmente populista a estos colapsos, es que a lo mejor no se considera suficiente el fracaso de no llegar a un acuerdo para tener que poner sobre la mesa, por ejemplo, la dimisión. Si hubiese una suficiente tensión interna como para que se pusiera sobre la mesa esto en un partido político, ¿se habría llegado a un acuerdo en caso de no tener garantizada una repetición de elecciones?

Se dimite cuando se sufre una derrota electoral dura. Cuando no se consigue y se obliga al país a un parón de estas características y a una repetición electoral. Creo que tiene que ver con que se valora más el hecho de que te voten a ponerse de acuerdo con los adversarios, con los agresores. Con ceder algo de tu parte, eso es ponerse de acuerdo.

A veces, ponerte de acuerdo con tus adversarios es precisamente por lo que tu partido puede pedir la dimisión y esto me lleva a pensar que el problema no es superficial y no afecta solo a la clase política. La política es lo que originalmente a la sociedad.

No se ponen de acuerdo los partidos. Habría que ver si se ponen de acuerdo los votantes, los militantes, la gente que votan a un partido u a otro.