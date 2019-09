La radio y los políticos

Si los que trabajan en la radio se comportaran como los políticos, les aseguro a ustedes que no podrían disfrutar de este medio de comunicación.

Imaginen que para llegar a un acuerdo, el que sea, los locutores, los redactores, los técnicos de sonido, directores y productores de las radios tardarán tanto y lo hicieran tan mal como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera.

Si en la radio se comportaron como políticos al cambiar de dial no escucharía esto y es que lo que escucharía sería esto. Y al cambiar el dial oirían esto, es decir no oirían nada.

¿Verdad que se cabrean con nosotros? ¿Verdad que nos dirían "yo no me he comprado una radio para esto"? Pues lo mismo, nosotros no hemos votado para esto.