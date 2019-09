Imaginemos el rey. Dicen que despacha junto a una carpeta. Imaginemos que en esa carpeta, el rey anota. Imaginemos esas notas; porque lo que allí se dice no lo cuentan y no hay más remedio que suponerlo.

Albert Rivera, que basó su campaña en aislar a Pedro Sánchez, habla ahora de su posible investidura. Pero eso Rivera no se lo ha dicho a Sánchez, al que no quiere ver, sino que se lo ha dicho, después de quejarse del bipartidismo, a Pablo Casado, que sonríe aunque malicie que Rivera quiere quitarle el puesto. En la oposición, no en el PP. Volvamos a la carpeta.

Imaginemos que en las notas ya ponía que Casado votaría en contra de Sánchez, que fue lo que siempre dijo Casado, aunque hay voces en el PP que sugieren una abstención. En las notas que ya tenía, el rey quizá se ha puesto a ponerlas entre interrogantes. Quizá, en la intimidad de su despacho, se pregunta si no le habrán puesto una cámara oculta. Y podría pensar: o estamos empezando una etapa nueva o improvisan todos. A lo mejor son las dos cosas.

Lo que le vaya a decir Pablo Iglesias, el rey lo imagina, porque se lo anticiparon ayer sus confluencias. Y entonces podría escribir, casi como un psicoanalista: Iglesias y Sánchez se necesitan pero no se quieren. Ahí, el rey le podría decir a Sánchez: usted tiene una propuesta de Podemos pero otra de Ciudadanos. Suma con ambas. ¿Acepta la de Ciudadanos? Sánchez respondió ayer.

Las notas del rey. Imaginemos una serie de conjuntos, garabatos, flechas y cruces porque las piezas no encajan. Dependerá todo de esas notas, cuyo lío sólo tiene un origen, una explicación: las encuestas, que a veces son el principio de la estrategia de los partidos y otras veces son, directamente, sus principios.