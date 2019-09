Los cuatro jinetes del apocalipsis

No se les puede negar a los cuatro protagonistas del actual embrollo político que talento como guionistas de televisión no les falta. A pesar de la fatiga, a pesar del disgusto general y de la pereza por una posible repetición de elecciones, a pesar de que el personal está bastante harto de todos ellos, han conseguido tenernos hoy a todos pendientes del minuto de juego y resultado de sus tejemanejes. Y además al rey como figurante de lujo. Sánchez, Iglesias, Rivera y Casado -cada uno en su proporción, yo los he puesto en el orden que me parece más lógico- ellos son las estrellas indiscutibles de este drama; o sainete, según se mire, pero donde España se juega bastante.

Me ha gustado mucho Eduardo Madina esta mañana en “Hoy por hoy”, me ha parecido muy acertado cuando desmontaba el tópico de que este país no ha digerido bien el fin del bipartidismo. ¡Mentira! Ahí están los gobiernos autonómicos y otros miles en ayuntamientos que se han constituido con las más variadas fórmulas; con acuerdos, con pactos; y que mejor o peor, funcionan; no están bloqueados. O sea que los únicos responsables de que estemos ya en tiempo de descuento y sin ninguna solución a la vista son ellos, son esos cuatro los jinetes el apocalipsis.

Y me he puesto a buscar refranes que tengan que ver con ese número; y me han salido varios. “Junta de cuatro, junta de diablo”. Este no está mal: “Anda buscando tres pies al gato y al final tiene cuatro”. Otro: “Amor de lejos, felices los cuatro”. Este no pega, porque alejados sí, pero felices… En fin, pero hay uno que me parece como un traje hecho a medida para la actual coyuntura. Dice así: “Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada”. Pues eso.