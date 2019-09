Las negociaciones desde dentro: así trabajan los periodistas de Política de la SER

En el día en que la Casa Real ha confirmado que no habrá un nuevo candidato para una posible investidura, juntamos a los principales responsables de la sección de política de la Cadena SER que han estado siguiendo las negociaciones desde los comicios del 28 de abril para que nos expliquen cómo son desde dentro.

Aunque aparentemente el momento político que se vive ahora en España puede parecer una novedad, Inma Carretero, que se encarga de cubrir la información del PSOE para la SER, señala que "no es nuevo" y recuerda que "cuando no es la investidura estamos en crisis de relación por los presupuestos", en resumen, que siempre hay movimiento en la política española.

Información contrareloj

Los periodistas de la SER cuentan que el periodismo vive un momento en el que lo importante parece ser la rapidez, contar las cosas antes que nadie; "ahora si no lo cuentas al minuto parece que no haces bien tu trabajo" y lo importante es "no liarla". El dilema al que se enfrentan habitualmente es el de contar inmediatamente lo que les dicen en los partidos o esperar para poder chequear toda la información y no ser simples voceros de las formaciones políticas: "Muchas veces hemos aguantado y hemos acertado y otras, simplemente hemos llegado cinco minutos después".

Los periodistas políticos están sometidos al bombardeo informativo de sus fuentes, de las que tienen que valorar "en cada momento quién te puede contar qué cosas". A todo esto, se suman las prisas; "siempre conectados para entrar en directo, que es a todas horas" y teniendo en cuenta que en la radio la información política no se graba.

"Sigue siendo importante el trabajo de los periodistas a pesar de que ahora hay maneras de acceder a la información de forma directa", cuenta Inma Carretero que explica que aunque ahora los partidos se relacionan directamente con sus votantes el trabajo de los informadores es contar las cosas "en su justa medida y contextualizar".

"La última persona con la que hablo por la noche y la primera por la mañana"

En momentos políticos clave como este no hay horarios; la información llega en cualquier momento, pero explica Mariela Rubio -que sigue la información de Unidas Podemos en la SER- que "el mayor temor que tenemos no son tantos las horas sino la intoxicación, los globos sonda". Para compensar la buena relación que crean entre ellas; y es que Mariela Rubio cuenta que su compañera Inma Carretero "es la última persona con la que hablo por la noche y la primera por el día".

De Ciudadanos en la Cadena SER se encarga Óscar García, que vive las mismas experiencias que le resto de sus compañeras: "Los propios políticos hacen su negociación en redes sociales. Obvian el trabajo de los profesionales de la información". A Óscar García le pilló por sorpresa -como al resto de periodistas que cubren la información de la formación naranja- el cambio en la postura de Ciudadanos, de Albert Rivera que este lunes abría la puerta a una abstención de su partido ante un nuevo intento de investidura: "Había un run run la semana anterior, un debate interno en el partido. Algunos líderes le empujaban para no llegar a elecciones, pero muy pocos sabían lo que iba a pasar ayer lunes".

El fin de las negociaciones en paralelo

El trabajo de política lo coordina la responsable de la sección, Nieves Goicoechea, que ha vuelto a ser jefa de política y que ha analizado las diferencias entre quienes hoy se sientan en los asientos del Congreso de los Diputados y quienes lo hicieron antes. Porque antes existían negociaciones en paralelo que abrían más posibilidades; en cambio en esta ocasión "no ha habido ninguna negociación en paralelo más discreta que nos hubiera llevado a otro escenario".

Un ejemplo, cuenta Nieves Goicoechea, es el de la crisis en Catalunya; que, aunque "es evidente que salió mal", también "es verdad que había mediadores y mensajeros que iba a hablar por debajo para ver qué se podía hacer".

Cero glamour en Zarzuela

La más gráfica ha sido María Manjavacas, que es la responsable de la información de la Casa Real en la SER y que ha querido desterrar el mito sobre qué supone cubrir lo que pasa en el Palacio de la Zarzuela. Ella ha estado durante todo el día en Zarzuela, pero no dentro del palacio “entre óleos, moquetas y demás”.

Los periodistas trabajan en plena calle: “en una cuneta, en un cruce donde hay ciclistas, coches, policía… Y en ese maremágnum, cuando dan un canutazo nosotros salimos directamente a la carretera para hablar con los políticos”.