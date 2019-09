Aitor Esteban: "Si no llegan a un acuerdo, unos cuantos tienen que irse a casa"

"Era la crónica de una muerte anunciada con la actitud del PSOE prorrogando las conversaciones". El portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban se ha mostrado contundente en los micrófonos de la Cadena SER esta mañana. "Se ha visto que el PSOE no tenía interés en que fructificara nada y Unidas Podemos se ha pasado de frenada. Tienen bastante inexperiencia", ha sentenciado Esteban que no ha ocultado su indignación. "No sé que se pretende con la convocatoria del 10 de noviembre", ha dicho.

Aitor Esteban ha insistido en varias ocasiones en que era evidente que el PSOE "no tenía excesivas ganas" de llegar a acuerdos "si no, no hubieran achicado tantos los espacios". El represente del PNV ha acusado a los Unidos Podemos de ser demasiado exigentes en sus posiciones: "Se creían los reyes del mambo con 42 diputados". Esteban ha insistido en asumir responsabilidades: "Si no llegan a un acuerdo, unos cuantos se tienen que ir a casa".

Adriana Lastra: "Ha habido una negación de los resultados electorales"

La portavoz de PSOE en el Congreso Adriana Lastra ha justificado en 'Hoy por hoy' que su partido ha hecho todo lo posible por evitar una nueva convocatoria electoral: "Nosotros no queríamos unas nuevas elecciones y por eso le pedíamos a la derecha que no bloquearan la investidura y nos hemos sentado múltiples veces con Unidas Podemos". Lastra ha apuntado al líder de esta formación. "En lo único que es coherente Pablo Iglesias es que él quiere estar en todos los acuerdos. Esto ya no es un error, es una pauta de Pablo Iglesias. Nos dijo en junio y julio coalición y cuando nosotros dijimos coalición nos dijo que no", asegura Lastra.

"Nos hemos reunido con el PP que nos ha negado todo y que al mismo tiempo decía que el Gobierno no podía depender del independentismo", ha dicho la portavoz socialista que ha reconocido que no sabe cómo va a reaccionar el electorado ante la nueva cita. "Somos los últimos que queríamos ir a elecciones", ha expresado.

Lastra ha justificado el fracaso de la negociación porque "ha habido una negación de los resultados electorales" y, tal y como hizo anoche Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos que vuelvan a votar el 10 de noviembre "y digan si quieren un gobierno responsable y no dos gobiernos en uno como pedía Unidos Podemos".

Ione Belarra: "Me llamó la atención la euforia del PSOE"

La portavoz de Unidos Podemos Ione Belarra le ha recordado a Adriana Lastra que la única vez que Sánchez ha sido presidente de Gobierno ha sido por "los votos de Unidas Podemos a cambio de nada". Afirma que el PSOE no puede decir que la culpa es del resto.

Ha pedido Belarra empatizar con la ciudadanía y ha destacado que le llamó la atención la euforia de los diputados del PSOE este martes en el Congreso. "El PSOE no está asumiendo su responsabilidad", ha rematado. Sobre la negociación ha lamentado que los socialistas no quisieron "soltar competencias de relevancia" y les ofrecieron el ministerio de Sanidad con las competencias transferidas.

Inés Arrimadas: "Sánchez tiene muchas ganas de elecciones"

La portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas ha recordado que "aún hay tiempo hasta el lunes" para no ir a elecciones. "Hemos puesto tres requisitos muy sencillos pero Sánchez tiene muchas ganas de elecciones", ha dicho.

"No nos fiamos de este señor. La gran pregunta es, ¿quién va a pactar ahora con Pedro Sánchez?", se ha cuestionado Arrimadas.