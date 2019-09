Un preso le agradece a un juez haberle metido en la cárcel

David Candilejo, juez del juzgado número 10 de lo Penal de Sevilla, publicó en su perfil de Twitter la carta de un preso que le agradecía haberle mandado a prisión el 12 de marzo de 2014: "Usted ha creado una nueva vida, aceptando la justicia y los valores pro-sociales".

"Mi decisión fue acordar la prisión preventiva, técnicamente yo no le metí en prisión, al menos no como sentencia firme", explicaba Candilejo en La Ventana. El juez hizo pública la misiva con la intención de dar a conocer la capacidad de reinserción. No se imaginaba que se viralizase: "No pensaba que iba a tener una repercusión tan exponencial. Quería poner en valor el esfuerzo personal, una persona a la que se le han puesto a disposición los medios para evitar recaer en esa espiral de delincuencia, y que lo ha conseguido". Además, el recluso aprovechó su tiempo encarcelado para sacar adelante sus estudios en Secundaria y Bachillerato.

No es la primera vez que Candilejo ha recibido este tipo de cartas. "Tengo las dos colgadas en mi despacho". En la segunda, el reo le agradece haberle reducido la condena y para su tranquilidad le escribe: "Le recompenso comunicándole que mi comportamiento en prisión es ejemplar y poco a poco me estoy recuperando".

La carta

Quizás usted podrá pensar ¿este hombre está loco? ¿agradecer entrar en prisión?, pues sí, he de decirle que gracias a esa decisión que usted tomó hace cinco años y cinco meses, mi vida comenzó a cambiar; hoy, después de un periodo de más de 2.000 días recluido, la visión de la vida, la visión del mundo y la visión de mi vida, es absolutamente distinta al horizonte que tenía en aquellos momentos.

Después de sacar adelante unos estudios de enseñanza secundaria, realizando actualmente los estudios de bachillerato, y acceso a la universidad, con una proyección hacia las ciencias sociales y creyendo en la Justicia, la que a mí me cambió la vida y me sacó de un infierno particular. Hecho que descubrí a raíz del cumplimiento de la con dena.

Por todo ello, Señoría, debo darle las GRACIAS, porque usted ha creado una nueva vida, aceptando la justicia y los valores pro-sociales, respetando la legalidad y entendiendo que el esfuerzo de una persona es el fruto y la mejor recompensa que uno puede cosechar"

Hasta el día que pueda acercarme para agradecérselo en persona, se despide de usted..."