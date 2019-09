Las cinco claves del Festival de San Sebastián

San Sebastián se viste de gala para diez días de cine, series, documentales, cortometrajes… La 67ª edición abre su sección oficial con La decisión (Blackbird), un remake americano de una película danesa que ya pasó por el certamen en 2014. Protagonizan Susan Sarandon y Kate Winslet, pero ningún de ellas pasará por el Kursaal. Sí lo harán el director Roger Michell y el actor Sam Neil. En un año de difícil equilibrio entre las películas a competición, las cintas españolas son de las más esperadas y, entre la estrellas internacionales, destacan Kristen Stewart, Juliette Binoche o Eva Green.

La representación española

Estrenar en San Sebastián es siempre un talismán para el cine español. Aquí estuvieron La isla mínima, La novia, Magical Girl, y todas ellas acabaron nominadas a los Goya. El año pasado la ganadora de la Concha de Oro fue Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta y este año podría haber de nuevo una ganadora de nuestro país. Tres películas están en competición. Amenábar será el primero en aparecer. Lo hará con la espera Mientras dure la guerra, su retrato de la guerra civil centrado en el personaje de Unamuno. Sus luces y sombras en medio de la contienda, posicionándose con el franquismo y arrepintiéndose después. Karra Elejalde y Eduard Fernández son los protagonistas de esta película que se estrena dentro de una semana. Otra mirada al franquismo es la de La trinchera infinita, película de los directores de Loreak y Handia, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga y Jon Garaño, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta. La historia de uno de los muchos topos que se escondieron durante años en armarios y sótanos, mientras el franquismo fusilaba.

El futuro del cine español pasa por las mujeres. Es algo que hemos ido constatando en los últimos años. Carla Simón, Celia Rico, Neus Ballús, Arantxa Echevarría, Andrea Jaurrieta, Elena Martín o Elena Trapé han ido dando muestras de un cine diferente, con mucho que decir. Por eso hay tantas miradas puestas en dos mujeres que presentan aquí sus óperas primas. Belén Funes compite en sección oficial con La hija de un ladrón, donde ha juntado a Eduard Fernández y a su hija, la actriz Greta Fernández. También debuta Lucia Alemany con La inocencia, una película que veremos en la sección Nuevos directores.

Más cine en español, La odisea de los giles es una película argentina que reúne a otra pareja de actores con lazos sanguíneos. Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín, protagonizan esta película de Sebastián Borensztein. Ema, de Larraín, una historia sobre la generación del regatón que ya vimos en Venecia o la nueva película que dirige Gael García Bernal son algunos de los platos fuertes del cine latinoamericano, una oferta que, como cada año, se complementa con la sección Horizontes Latinos.

Estrellas internacionales

Kristen Stewart es el gran reclamo en la apertura del festival. La actriz, conocida por su papel de ‘Crepúsculo’ y en medio de la polémica con Marvel por la diversidad sexual en el mundo de superhéroes, protagoniza Seberg, un biopic libre sobre la estrella e icono de la Nouvelle Vague. La cinta ya pasó por el Festival de Venecia y también despertó revuelo por apuntarse a la teoría de la conspiración en la misteriosa muerte de Jean Seberg. Otra intérprete americana acaparará los focos en el segundo día. Eva Green presenta Próxima, el tercer largometraje de la francesa Alice Winocour. Es la historia de una astronauta francesa que se entrena en la Agencia Espacial Europea, la única mujer y madre que participa en ese programa.

La actriz Juliette Binoche será otra de las protagonistas del certamen. Viene a San Sebastián con la última cinta del japonés Kore-eda, La verité, fuera de competición. La representación española estará encabeza por Javier Bardem y Penélope Cruz. El primero presenta el documental ‘Santuario’ para concienciar sobre el cambio climático. La segunda recogerá el premio Donosti por toda su trayectoria y estrena La red avispa, la nueva película del francés Olivier Assayas, sobre espías cubanos. En esta cinta le acompañan Edgar Ramírez y Gael García Bernal, que estará en la ciudad por partida triple. Además de ésta, se proyectará su última película como director y protagoniza Ema, la sorprendente propuesta de Pablo Larraín.

Y además de Penélope Cruz, por el Kursaal pasarán los otros dos premios Donosti. El veterano Donald Sutherland, actor inabarcable que ha participado en infinitud de películas, desde Novecento a Los juegos del hambre. Y uno de los referentes del cine social y político europeo, el griego Costa-Gavras, que sigue combativo en Adults in the room, la película que saca los colores a la troica basada en el libro de Varoufakis.

Las competidoras de Almodóvar

Dolor y gloria tiene por delante un largo camino para lograr el Oscar. Hay mucha competencia y, gran parte, se verán la sección Perlas, esa que reúne lo más destacado de otros festivales, como Cannes, Venecia o Berlín. El principal competidor de Almodóvar es el coreano Bong Joon Ho, con Parásitos, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. También la francesa Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, que podría ser la película elegida por Francia, con permiso de Los miserables, de Ladj Ly. El cine asiático está representado por Kore-Eda con La verdad, la película que inauguró Venecia con Juliette Binoche, y por Hasta siempre hijo mío, de Wang Xiaoshuai, que ganó los premios interpretativos en Berlín y se estrena la próxima semana. También está, aunque en la sección Horizontes latinos, otra competidora para los Oscar. Es una película en español, dirigida por César Díaz, pero que representará a Bélgica en los premios de la Academia de Estados Unidos. Una historia ambientado en la Guatemala contemporánea donde un forense se dedica a identificar a los desaparecidos por el conflicto armado.

Los personajes

A falta de James Franco, cuya última cinta Zeroville compite en sección oficial, dos showman amenazan con acaparar muchas miradas. El exministro de finanzas griego, Yannis Varoufakis, el hombre que desafió al establishment europeo acompañará a Costa-Gravas en la presentación de la cinta Adults in the room, su visión de aquellas reuniones del Eurogrupo que maniataron al gobierno griego e impusieron una dictadura de la austeridad. Otro outsider europeo, pero este escritor, también será protagonista en San Sebastián. El siempre polémico y provocativo Michel Houellebecq, autor de libros como Sumisión o Serotonina, protagoniza junto a Gerard Depardieu Thalasso, un encuentro en un centro de terapias donde disertan sobre la vida y luchan contra este tipo de tratamientos.

Series y Netflix

En la pugna entre plataformas y festivales de cine, o plataformas y Hollywood, San Sebastián se sitúa por la tercera vía. El certamen siempre ha permitido la presencia de Netflix o HBO, sobre todo con producciones españolas, así como la de Movistar Plus. Sin embargo, no han entrado nunca en sección oficial a concurso. Algo similar a la actitud que adoptó Cannes en los inicios. Daniel Sánchez Arévalo estrenará Diecisiete, una road movie sobre dos hermanos que produce Netflix, pero que no competirá por la Concha de Oro. La plataforma también mostrará algunos de sus títulos más de autor, como Atlantique, de Mati Diop, con premio en Cannes, y The Laundromat, la película de Soderbergh sobre los papeles de Panamá, que cuenta con Meryl Streep y Antonio Banderas. HBO dejará ver en San Sebastián unos minutos de metraje de su primera serie española, Patria, basada en la novela de Fernando Aramburu. Movistar Plus presenta un documental de Jon Sistiaga y la serie de Leticia Dolera, Vida perfecta.