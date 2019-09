Chicharito: "Si marco un gol contra el Real Madrid lo celebraré"

El Sevilla Fútbol Club debutó con victoria en la fase de grupos de la Europa League al imponerse con claridad al Qarabag (0-3). El primer tanto fue obra de Javier 'Chicharito' Hernández, el cual materializó una falta de manera sensacional.

El mexicano charló con Manu Carreño tras anotar su primer gol como sevillista. "Muy contento, ha sido un partido muy redondo con portería a cero, tres goles y encima pude colaborar con uno. Vengo practicando lo de las faltas, lo venía haciendo muy bien y ha caído el primero, ojalá lleguen más".

Este fin de semana se miden a su ex equipo, el Real Madrid, un partido que le apetece mucho a toda la plantilla. "Es un partido muy bonito y muy especial el del Real Madrid. Si marco un gol lo celebraré, eso no significa que no sea un equipo especial para mí. ¿Lopetegui? Todos estamos con muchas ganas del partido ante el Real Madrid".

Por último explicó aquello de que el Sevilla puede hacer cosas "chingonas" esta temporada. "Claro que el Sevilla puede hacer cosas chingonas este año. Vamos a intentar llegar lo más alto posible en cada competición en la que estemos".