Sánchez e Iglesias frente a frente: qué separa a ambos líderes (y qué dice cada uno sobre el fracaso de su negociación)

La precampaña ha comenzado con dos entrevistas que zanjan el pasado y proyectan el futuro. Pedro Sanchez en La Sexta anoche y esta mañana Pablo Iglesias en Antena 3. Ambos líderes han compartido sus puntos de vista sobre varias cuestiones como el no-nato gobierno de coalición, sobre por qué el mismo no fue posible, sobre qué separa ambos partido e incluso sobre cómo puede alterar el salto nacional de Errejón el tablero de la izquierda. Las diferencias entre ambos líderes son evidentes:

El gobierno de coalición:

Pedro Sánchez: "Tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos".

Pablo Iglesias: "Cuando un presidente del Gobierno no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de La Moncloa todas las veces que quiera. Creo que no hay que faltar el respeto a la gente. Hay gente en nuestro país que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno".

Por qué no hubo acuerdo:

Pablo Iglesias: "Yo pensé que él quería un gobierno de coalición y que su condición de que no estuviera yo tenía que ver con que él se sentiría más cómodo si nadie le hacía sombra en el Consejo de Ministros pero resultó que era mentira. El problema no era yo, era Unidas Podemos en el Gobierno".

Pedro Sánchez: "Vamos a ver, yo les propuse, sí o no, una vicepresidencia del Gobierno y tres ministerios. Entre ellos el ministerio de Sanidad, el ministerio de Vivienda, el ministerio de Igualdad, una vicepresidencia encargada de las políticas sociales... Claro que se lo propuse. Ellos lo despreciaron".

Qué separa a PSOE y Podemos:

Pedro Sánchez: "Es que serían dos gobiernos en uno. Un gobierno, el del PSOE, defendiendo la constitución, y otro, el de Unidas Podemos, defendiendo a los presos políticos y que en España no se respetan los derechos humanos".

Pablo Iglesias: "Tanto PP, como el PSOE, como Unidas Podemos, como Ciudadanos se han podido poner de acuerdo en coaliciones de signo progresista o conservador en buena parte de las comunidades de este país. ¿Cuál es el hecho diferencial? Pedro Sánchez, que quiere dormir bien.

El posible salto de Errejón:

Pedro Sánchez: "Errejón estaba dispuesto a dar los votos de Más Madrid gratis para que Ángel Gabilondo fuera presidente de la Comunidad de Madrid aunque contara con el apoyo de Ciudadanos. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entienden la política el señor Errejón y el señor Iglesias".

Pablo Iglesias: "Yo creo que lo ha expresado con mucha claridad. Ha dicho que Más Madrid les daría los votos gratis. Nosotros a nuestros votantes les respetamos. Los 3,7 millones de votos de Podemos no se dan gratis".

Las confluencias

Con estas diferencias entre los líderes de las dos fuerzas de izquierdas más votadas, es evidente que la izquierda está hoy dividida. Pero a esta distancia hay que sumar las confluencias. Este viernes, Monica Oltra, la portavoz de Compromís y vicepresidenta del gobierno valenciano, ha segurado en 'Hoy por Hoy' y ha puesto sobre la mesa una gran alianza de las fuerzas distintas al bipartidismo tradicional. "Yo apostaría por una convocatoria amplia de esas fuerzas políticas que no se sitúan en el bipartidismo antiguo y que quieren ofrecer una opción electoral a los ciudadanos para que no tengan que elegir entre varias papeletas dentro del ámbito de las izquierdas y les facilitemos la opción", ha asegurado en la SER.

¿Y la derecha?

La frase de Pedro Sánchez del "no dormiría por la noche" es de esas que los asesores celebran porque todos entran al trapo, pero también de las que te persiguen toda la vida. Pablo Casado ha aprovechado para decir que el colchón llegaba hasta Navarra. "Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu", ha asegurado el líder popular.

Ciudadanos, por su parte, ha registrado en el Congreso -que se disuelve en cuatro días- una batería de preguntas dirigidas al presidente en funciones. Le preguntan si le quita el sueño cosas como los homenajes a etarras o el bienestar de los guardias civiles que trabajan en Alsasua.