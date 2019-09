Ha escrito Pilar Santos en El Periódico que en Génova se alarmaron cuando les llegó un estudio. Pusieron a gente a ver imágenes de políticos pero les quitaron la voz de la tele. Y sólo al verlo, la impresión era muy mala cuando aparecía Pablo Casado. Caía mal. Decidieron moderar al líder, rebajar su agresividad. Nuevo rol. Barba. Bajar el volumen.

Ahora que ha llegado la campaña, Casado ha subido la voz pero no el volumen y explora un perfil institucional, que le distinga del tono de Rivera. Casado sabe que esto va de si se refuerza el bipartidismo.

Advirtió Casado de que "las elecciones las carga el diablo". Hay en esa frase algo de prevención contra lo desconocido, como si además de los electores fuera a votar el azar. Será como echar los dados y ni las encuestas aclaran mucho. Da la sensación de que han vuelto a barajar y cada uno elige con qué carta quedarse. Por ejemplo, ahora se reparten las cartas de las palabras.

Para esta partida, Albert Rivera se pide moderación, que es la palabra del momento. Moderación y centro. Pedro Sánchez trabaja también con ese léxico, lo mismo que Casado, que cita ese concepto. Pero arriesga más en esta mano. Sube la apuesta. Habla, incluso, de políticas progresistas.

Progresista, nada menos. Resultó que tuvo más impacto en Casado lo que le dijeron aquellos a los que bajaron el volumen. Aquellos que no le oyeron. Como metáfora, no está mal. La política tiene estas cosas, que juegan a las cartas con las palabras pero a la gente no le hace falta escuchar lo que dicen para saber quiénes son.