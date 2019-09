El Saler: el paraíso de las tortugas boba

En pleno Parque de la Albufera, en Valencia, se encuentra el Parador de El Saler que alberga un “campamento tortuga”, donde ayer nacieron 50 tortugas boba. Esta iniciativa surgió hace cinco años gracias al compromiso de Carles Gago, cofundador de la ONG Xaloc, y la voluntad de Francisco Contreras, director del Parador de El Saler. Ambos compartían su pasión por la naturaleza y la voluntad de conservar aquello que les rodea. De su compromiso, surgió este campamento tortuga donde decenas de voluntarios trabajan para garantizar la supervivencia de la comúnmente llamada tortuga boba o caretta.

Os interrumpimos la tarde un momentito para enseñaros el vídeo más bonito que vais a ver en todo el día😍😍😍

Esta tarde estamos en el parador de El Saler, en Valencia, y allí están estas pequeñitas que son las tortugas \'boba\'. pic.twitter.com/hoCZMAUsZ0 — La Ventana (@laventana) September 20, 2019

La Playa de la Punta es un área de reserva especial donde está instalado el campamento tortuga, el cual custodia y cuida los nidos de tortuga boba que se ponen en cualquier punto de la Comunidad Valenciana. A mediados del mes de julio, un grupo de tortugas boba desovaron en una playa de la provincia de Castellón. Inmediatamente los huevos fueron trasladados a la Playa de la Punta, un lugar de acceso restringido. Unos quince días antes de la fecha estimada para el nacimiento de las tortugas, se montó el campamento.

Alrededor de 70 voluntarios de todas partes de España han estado vigilando los huevos de tortuga durante el día y la noche en su tiempo libre y jornadas de vacaciones. Tuvieron que hacer frente, incluso, al temporal de gota fría que azotó a la costa mediterránea la semana pasada. Finalmente, ayer fueron testigos del nacimiento de 50 tortugas boba, que reciben este nombre porque los pescadores las ven tranquilamente flotando en el mar. Ahora, estas pequeñas tortugas se encuentran en el Oceanogràfic de Valencia hasta que las liberen en el mar la semana que viene.

La tortuga boba se encuentra en un estado vulnerable en nuestro ecosistema, por lo que esta labor es necesaria para poder garantizar la supervivencia de la especie.

El debate sobre el cambio climático tiene cada día más repercusión y progresivamente la sociedad es consciente de que se trata del mayor desafío de nuestra era. Hoy mismo, miles de estudiantes en todas las ciudades del mundo se han manifestado pidiendo soluciones ante la emergencia climática a la que nos enfrentamos. El próximo lunes 23 de septiembre, se reunirán 60 jefes de Estado en la Cumbre por el Clima en Nueva York. Sin embargo, no pretendamos ver en la foto a Trump, Bolsonaro o Xi-Jinping porque los presidentes de EEUU, Brasil y China no consideran necesario reunirse para abordar el problema del cambio climático porque, a pesar de todos los estudios, datos e informes científicos que lo avalan, ellos no creen en él.