'Vida perfecta', el parto más largo de Leticia Dolera: "Me gusta meterme en jardines"

"He aprendido a dejarme cuidar", dice Leticia Dolera sobre el largo parto que ha sido sacar adelante esta serie no exenta de polémicas. "Vengo de una familia monomarental, donde siempre he visto que mi madre podía con todo, ella sola, y entonces yo he adquirido ese rol", admite ante Celia Freijeiro y Aixa Villagrán, las dos actrices que le acompañan en esta aventura. ‘Vida perfecta’ es una comedia femenina y feminista que piensa, reflexiona y debate a través de mujeres, pero no solo habla de mujeres. “Tengo muchas ganas de compartir con el público las dudas existenciales que tienen estas tres protagonistas, sobre qué es la vida, qué es el sexo, hacia dónde van las relaciones, el sentimiento de frustración, qué pasa cuando cumplimos 40 años… Todo esto son preguntas que yo me hacía y fueron las que me motivaron a hacer la serie”.

Ese es el punto de partida. Preguntas sin respuesta y una voluntad por combatir imágenes establecidas en el imaginario, heredadas culturalmente. La serie de ocho capítulos que Movistar estrenará el próximo 18 de octubre pivota sobre dos ideas: el cuerpo de las mujeres y la gestión de las expectativas. “El éxito o el fracaso lo decides tu mismo. Depende donde pongas tú el baremo, a veces lo pones tú, otras veces la sociedad, tu entorno, tu familia… Una había imaginado una familia ideal con hijos y esa idea se derrumba. Otra cumple esa vida perfecta y no es feliz. Y la tercera no encaja en ningún modelo. A las tres las atraviesa el concepto de las expectativas vitales”, explica sobre la dimensión y origen del conflicto interno de los tres personajes.

La otra pata es el cuerpo femenino. “La sexualidad tiene mucha importancia en la serie. A las tres las atraviesa y a Gari, el personaje discapacitado. Sale de manera natural al poner el punto de vista en nosotros. Donde las mujeres no somos un objeto de deseo, sino sujetos que desean y con una vida sexual activa estemos solteras, casadas, embarazadas o no”, comenta sobre una historia que quiere luchar contra la representación dada, la impuesta, la que por dominación cultural juzga el comportamiento de las mujeres. También se cruza la maternidad. “Todas las mujeres vamos a estar atravesadas por la pregunta de si quieres ser madre o no. Nos persigue esa pregunta, nos han enseñado que si no eres madre, te estás perdiendo algo en la vida. Por eso uno de los personajes no quiere, el otro la tiene idealizada, y el que lo es, no es feliz”.

Celia Freijeiro interpreta a una mujer de éxito. La imagen a seguir. Abogada, madre de dos hijas, casada, con una vida sexual activa. “Es un personaje que empieza siendo un estereotipo confortable y de pronto baja al infierno, a dinamitar los pilares de lo que es la imagen social de la mujer. En ella hay algo que no fluye, a través de su deseo y la sexualidad vuelve a conectar con ella misma. Todos habitamos en la idea de la felicidad, del matrimonio, de la buena madre,… todos habitamos en una idea y de pronto todas bajan a la parte emocional. Mi personaje quiere mucho a sus hijas pero también está cansada a veces de ellas”, cuenta la intérprete.

Por el lado opuesto camina Aixa Villagran. A punto de cumplir 40, artista frustrada, su vida choca con su entorno. Relaciones inestables, drogas, alcohol, la pintura deja de ser una vía de escape. “Ella se sienta una looser porque el entorno la empuja, la etiqueta como un desastre por no querer ser madre, entra en crisis por su entorno, su deseo no es ese, pero la sociedad le está diciendo te vas a quedar soltera y no vas a tener hijos”. Dolera se reserva el papel de chica aplicada que, justo antes de firmar la hipoteca con su novio de toda la vida, él rehúye el compromiso. Salir de su zona de confort hará que la maternidad le llegue por sorpresa y deba reacomodar toda su vida.

“Me gusta tomar riesgos. Me gusta meterme en jardines. Y como autora más. Al final escribir, trabajar sobre algo, te lleva a ti misma a hacerte más preguntas, a bucear por lo humano, por la complejidad de estar viva, sentir, preguntarte sobre las personas… Ponerte en la piel de cada personaje y empatizar para entenderlos y escribirlos es muy enriquecedor a nivel humano y artístico”, reflexiona sobre un trabajo que le ha costado años. Algunos de sus referentes han sido ‘Girls’, ‘Transparent’ y “su capacidad para poner luz en el centro del relato a temas que están en los márgenes”, y el tono entre lo dramático y el humor de ‘Casual’. “A nivel de formal, el estilo de cámara y de foto de la serie noruega 'Young and Promising', que también está escrita por una de las actrices protagonistas. Me inspiran figuras como Lena Dunham, Phoebe Waller Bridge, July Delyp, mujeres que escriben, dirigen, protagonizan.. Mujeres que se atreven y se lanzan, son espejos en los que me miro siempre”, concluye Dolera.

*La sustitución de Aina Clotet

La producción de la serie se vio envuelta en una polémica por la sustitución de la actriz Aina Clotet tras su embarazo. La intérprete acusó a la creadora de caer en la contradicción al excluirla de una serie feminista mientras Dolera argumentó motivos creativos y la imposibilidad de adaptar su personaje. Ahora, la también directora reflexiona sobre los debates que no se abrieron y mantiene que no hubo discriminación:

“Soy una persona muy de ayudar pero me cuesta dejarme cuidar y sostener. Cuando todo esto paso, me encontré con un equipo que me sostuvieron, me cuidaron, sabían lo que había pasado desde el primer momento, sufrió todo el equipo a nivel profesional e individual, tenían claro que no habíamos hecho nada injusto. Teníamos claro que esto no es un caso de discriminación. Que se use o revista de un problema que sí existe en la realidad, porque existe un problema con las mujeres cuando quieren tener hijos, pero este no es el caso. A todas las personas implicadas nos dolía mucho que en los titulares se vistiera de eso. Yo a nivel personal he aprendido a dejarme cuidar por estas dos grandes mujeres y por todo el equipo. Los titulares de los periódicos parecía que había cometido un acto terrible”, zanja.