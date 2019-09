Beatriz Navas: "Hay que rediseñar las ayudas para apoyar al cine medio"

Este año el ICAA se ha centrado en cómo organizar los festivales de cine, ¿qué es este nuevo plan de trabajo?

Este año hemos decidido utilizar el contexto y el marco del festival para hacer mejoras en la agenda de festivales de cine. Vienen 60 representantes de todos los festivales, de todas las ciudades de España, con la idea de trabajar juntos y mejorar. No ha existido un encuentro en el que hayamos convocado a todos. Dentro de este encuentro haremos grupos de trabajo sobre temas específicos.

¿Será la brecha de género una de esas líneas de trabajo?

Es un tema importante, pero los grupos de trabajo consisten en cómo trabajar en red. Hay una idea que es la de fomentar que las ayudas de festivales vayan a aquellos festivales que trabajen en red. Por eso es importante abordar este tema aquí en San Sebastián. También reinventarse para aquellos festivales que llevan muchos años, sobre todo en este momento en el que cada vez hay más maneras de ver cine.

No sé si le da un poco de frustración que todas estas medidas se vean paralizadas por las elecciones. Al final, su equipo se ha visto afectado por varios procesos electorales...

No tengo esa sensación, porque las acciones que estamos llevando tienen mucha continuidad. Todo esto va a ser útil esté el equipo que esté al frente. Trabajamos, de hecho, desde el punto de vista de avanzar en temas y que no se paralicen.

Sin embargo, en el sector hay preocupación y cierta intranquilidad a que las convocatorias de ayudas se retrasen con tanto parón electoral

En ese sentido, tienes razón, para el sector no es nada bueno no saber en qué fecha van a salir las convocatorias, si van a ser una o dos al año. En ese sentido, sí que el sector se puede ver afectado por una falta de estabilidad. En la medida que podemos, adelantamos al sector los pasos que queremos dar y que nuestras medidas no afecten a sacar las convocatorias, mientras vamos introduciendo algunos cambios. No está en nuestras manos, es una pena, pero intentamos proteger al sector.

Si siguen en el gobierno, ¿qué líneas va a seguir el ICAA en sus políticas cinematográficas?

Nos hemos marcado tres objetivos generales que tienen que ver con cómo ayudar a la profesionalización del sector, tanto a las empresas que actualmente trabajan como a los emergentes. Dotarles de herramientas adecuadas para el marco de profesionalización y sobre todo de la internacionalización. Pero también apoyar la primera parte, las fases que tienen que ver con escritura de guion y desarrollo y también la promoción y distribución. Queremos trabajar con la estructura del ICAA, la estructura de la Filmoteca.

¿Cómo queda la industria española con la llegada de las nuevas plataformas y las que ya existen?

Ya hemos tenido varios encuentros con ellas. Nosotros lo enfrentamos sabiendo que tenemos que adaptarnos al nuevo escenario, pendientes de que en el camino no se produzcan desequilibrios y nadie se quede en el camino.

El sector se queja de que está desapareciendo el cine medio, hay grandes producciones con televisiones privadas detrás y películas pequeñas, ¿Están perjudicando las ayudas por puntos actuales al cine medio?

Hay que apoyar ese cine medio. Imagino que la intención de estas líneas que se han realizado no era acabar con él. Hay que analizar dónde se producen esos desajustes para que esto haya pasado. Llevamos todo el año recabando y viendo que posibilidades hay para rediseñar las ayudas y que se vean soportadas estas películas medias. Hay que hacer un diagnóstico de por qué no están saliendo adelante. Sin duda, hay que encontrar una vía para que ese cine siga estando presente dentro de nuestro patrimonio.

Si Dolor y gloria va a los Oscar se encontrará de nuevo con que no hay una estructura similar al Unifrance francés, ¿montar algo similar es algo que os planteáis en el equipo del ICAA?

En el ICAA se han producido cambios precisamente en ese departamento. Ahí está la incorporación de Tito Rodríguez, estamos incorporando más para hacer un plan estratégico porque una de nuestras prioridades es la internacionalización y que los productores y creadores sientan que pueden contar con nosotros.

¿Hay una burbuja de festivales? ¿Pueden caber todos?

Yo creo que depende de dónde lo mires. Tú dile a un festival que tiene una ciudad que así ve ciertas películas, que acabe con él. Entiendo que para la prensa hay demasiadas citas y pocos días en el año. Pero a mí sí me parece bueno que haya festivales y muestras de distintos tamaños en toda la geografía española, porque si no, habría un montón de sitios donde no llegarían otros tipos de cine. Hay que pensar en los ciudadanos y que todos los territorios tengan la posibilidad de tener cerca películas que no llegan a las salas, ni a las televisiones, que tengan contacto directo con los creadores. Yo miro esta situación desde el ciudadano y hay que celebrar que haya muchas muestras de cine porque las películas pueden verse y llegar a muchos sitios.