El FC Barcelona ha firmado este sábado su peor inicio de temporada desde el año 1996. El conjunto de Valverde ha salido derrotado del Nuevo Los Cármenes, ante un Granada que le ha ganado por dos goles y ante el que no ha sabido reaccionar durante todo el encuentro. Junto al Betis, el Barça es ya el equipo que más goles ha encajado de La Liga, con nueve tantos cada equipo.

Jordi Martí ha explicado en el Sanedrín del Carrusel Deportivo último tramo su sensación con este Barcelona: "Lo que le pasa al Barcelona es algo que hemos visto en los últimos partidos, pero hoy hemos visto el máximo exponente. Lleva 8 partidos fuera sin ganar, hoy ha hecho un remate pero ya en Dortmund sólo había hecho uno. Lo único que se ve en la segunda parte es darle los balones a Ansu Fati, a ver si hace algo. Por lo demás un Barça plano, estático, sin ritmo".

"Un Barça que sabe que el Atlético de Madrid ha pinchado y que mañana el Real Madrid tiene un partido muy difícil en Sevilla. Sin embargo hace el peor partido que le recordamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, esto es una pregunta que Valverde se tiene que hacer, ¿por qué no le funciona la mezcla de Griezmann y De Jong con los otros? Una mezcla que, en principio, debía servir para más ritmo y dinamismo. ¿Si Messi no está bien, nos falla el maquillaje o es que ha sido el maquillaje de los malos partidos que lleva haciendo el Barcelona? Son síntomas bastante preocupantes", añade Martí tras el partido.

Marcos López también dejó su opinión: "Es un equipo que ha convertido el caos en su manera de vivir. Cuando digo el cao es es sin sistema, sin estructura y sin alma. Se puede admitir que Junior cometa un error, es normal, lo puede cometer, como cualquiera en el minuto uno, el Barça tenía 89 minutos para reaccionar. Puedo entender que Arturo Vidal meta la mano donde no debe cuando apenas lleva un minuto en el terreno de juego, pero el Barcelona no ha acabado el partido en el áreas del Granada ni mucho menos. El Barça no ha tenido personalidad, ni juego, ni fútbol, ni ambición, ni un plan. El Barcelona hoy juega muy mal al fútbol".