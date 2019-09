La educación española vs. la educación finlandesa ¿Por qué rinden más ellos?

A raíz del informe de la OCDE que aseguraba que España es uno de los países donde los jóvenes pasan más tiempo en clase con resultados peores a los de la media, hemos preguntado a los profesores españoles cuáles creen ellos que son los principales problemas. Y hay varios: la sobrecarga de trabajo, un temario demasiado extenso o el número de alumnos por clase. A continuación comparamos el sistema educativo español con el finlandés y tratamos sus posibles mejoras

Más horas de clase no es sinónimo de más calidad

"Los finlandeses han demostrado que hacer menos tiempo pero de más calidad hace que se aprenda mejor" asegura Jose Sánchez, coordinador de Origami for Change, una ONG que se dedica a probar en España métodos educativos que funcionan en otros países. Mientras que en España los alumnos tienen un recreo largo y tres clases seguidas sin descansos, en Finlandia los estudiantes hacen pequeños descansos de 15 minutos entre clase y clase. Una medida recogida por ley. "Sí convendrían más descansos. Es importante porque los chavales tienen jornadas muy larga, a veces de 7 horas" argumenta Pablo Nacenta, profesor de Física y Química del IES Alameda de Osuna, en Madrid. Ana Martín, profesora de la misma materia, comparte esa opinión: "habría que plantearse hacer descansos más pequeños en vez de hacer un descanso más largo".

Los datos Un estudiante español (12-16 años) tiene cada curso, de media, 1.054 horas lectivas. Un finlandés 808. 246 horas menos de clase según el informe Panorama de la Educación 2019 presentado por la OCDE

Temario muy extenso

"Tenemos un temario demasiado extenso y muchas veces se solapa entre asignaturas. Se repite en varios cursos y a lo mejor no es necesario dar tanto temario y centrarse en la calidad" defiende María Álvarez, que imparte Biología. "A veces llegas a fin de curso con la lengua fuera, y te das cuenta de que te vas de clase, has soltado un montón de cosas, pero que no va a servir de nada. Demasiado contenido muchas veces", añade Martín.

En España las numerosas leyes educativas han ido incluyendo cada vez más temario sin revisar los contenidos que había previamente, aseguran los expertos. "En los países escandinavos se tiende a flexibilizar los contenidos. Los profesores son los que tienen capacidad de decisión sobre qué contenidos impartir y cuáles no. Les relaja pensar que no tienen que cubrir un programa tan extenso como el nuestro", según el coordinador de Origami for Change.

El reparto de las asignaturas y las vacaciones también influye

Los alumnos finlandeses suelen tener periodos lectivos de seis semanas antes de coger vacaciones. La diferencia con España es que sus vacaciones son mucho más cortas, pero se reparten a lo largo del año. A esto se suma que en cada periodo lectivo los alumnos finlandeses aprenden entre cuatro y cinco asignaturas a la vez. "Durante un periodo del año nos centramos solo en unas pocas asignaturas. Matemáticas y Lengua por ejemplo. Las trabajamos durante seis semanas... y a la vuelta ya no se vuelven a dar", dice Arne Verhaegen, profesor en Finlandia.

Los ratios de alumnos por aula

Los profesores reconocen que no es lo mismo dar clase con más de 30 alumnos, que hacerlo con un grupo más reducido. En Finlandia el número de alumnos por aula se sitúa entre los 17 y los 20. "Mi clase ideal sería con un poquito menos de alumnos y tener más tiempo para poder enseñarles a analizar e interpretar la información en vez de memorizarla. Eso no es aprender", asegura la profesora Álvarez. Nacenta añade: "a la hora de ser evaluados hay muchos sistemas, pero el sistema con exámenes en necesario. Si tuvieramos 15 alumnos por aula me podría plantear otro tipo de sistemas. Con hasta 36 alumnos por clase en secundaria es muy dificil salir del sistema".

La educación en Finlandia

El círculo de la confianza

El país escandinavo tiene muy en cuenta la opinión de los profesores a la hora de aprobar las leyes educativas. Leyes que se planifican a largo plazo y que no son cortoplacistas, como en España. Allí el 98% de las escuelas son públicas y según José Sánchez se practica el círculo de la confianza: "cuando un adulto confía en los niños, esos niños después serán adultos que confían en la escuela". Otro de los métodos que aplican es el de dos profesores por aula. "En España optimizamos peor los recursos que ellos. Los finlandeses, al tener más días lectivos al año pero menos horas lectivas al día, pueden utilizar dos profesores al mismo tiempo en la misma clase. Es un recurso que relaja mucho el clima y permite que los profesores estén mucho más tranquilos.