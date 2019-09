Un oyente, Álex, recurrió al correo de contigodentro@cadenaser.com para consultarnos si podía perjudicarle tomar viagra cada vez que tenía relaciones sexuales sin que, en principio, tuviera el más mínimo problema en sus erecciones. Con él y con el urólogo especializado en sexualidad Eduard García Cruz desentrañamos esta posibilidad y nos sorprendió saber que los estudios efectuados en estos 20 años de Viagra no han destacado ningún problema que impida que pueda usarse como uso recreativo. “No es ser adicto, pero tomar Viagra puede darte confianza; si estás más a gusto tomándola, no tienes por qué dejarla aunque no la necesites para tus erecciones”.

El empoderamiento femenino es el eje central del Congreso sexual femenino y virtual que se celebrará on-line del 1 al 8 de octubre. 35 mujeres profesionales de la sexualidad y la psicología abordarán todos los temas posibles sobre el empoderamiento, desde el tratamiento legislativo hasta los poderes sanadores de la masturbación. Sylvia de Béjar y Marta Torrón son solo dos de nuestras profesionales más queridas de las que podremos aprender en este congreso que es completamente gratuito y que ya tiene a más de 6.000 mujeres inscritas.

Nos encantó diseccionar junto a Ana Lombardía, sexóloga, la figura del empotrador, cuyo concepto tenemos muy idealizado porque no siempre se preocupan del placer de su pareja y su único interés es la penetración. Ahí es donde tenemos que trabajarlo. Me puede encantar el sexo con buenas penetraciones, pero sin olvidar toda nuestra sensibilidad. ¡Qué mal erotizamos cuando convertimos en buen amante al que solo te epenetra!

Julián Jaén, @ElPatillas68, nos ha traído el vídeo porno más sucio que existe, creado por la plataforma pornográfica Pornhub. La súper compañía recauda fondos para una ONG y, si vas a masturbarte, ¿qué te cueste ver el vídeo y limpiar un poco el planeta? También nos contó el luga donde se han instalado los primeros aseos públicos “Que se defienden”. ¿Y de qué se defienden!? De todos los actos vándálicos, pero también de que puedas tener sexo dentro de ellos. Y eso ya no nos gustó tanto.

Y a mí me dio por analizar cómo elijo a mis amantes y la calidad de los mismos…