Sergio Ramos: "Dudar del Real Madrid a estas alturas es una locura"

El Real Madrid se ha impuesto al Sevilla este domingo en el Sánchez Pizjúan en un partido muy serio. Tras el encuentro, el capitán del equipo, Sergio Ramos, atendió a la prensa: "Hoy era un partido muy difícil e importante para nosotros después de todo lo que se habla. Tenemos que vivir independientes de todo eso, veníamos en una dinámica buena de trabajo. Hemos jugado y defendido como un bloque y no hemos dado ninguna oportunidad al rival"

Ramos aseguró que "todavía es pronto para dudar o para hablar de este equipo". Aunque apuntó que "tampoco hay que sacar pecho por una victoria así", matizó: "Dudar del Real Madrid a estas alturas sería una locura".

Cuestionado por los rumores sobre Mourinho, afirmó que sería una "falta de respeto hablar de otro entrenador" y que el equipo "ha demostrado" que está con Zidane.

Sobre la abultada derrota contra el PSG, en la que no estuvo, dijo: "No hay ningún jugador tan determinante en un equipo, me hubiese gustado que ni se hubiese notado, yo siempre quiero que mi equipo gane. El otro día generamos demasiados espacios entre líneas, hoy el equipo ha estado mucho más junto. Cuando el equipo está partido es cuando más sufrimos, hoy hemos corregido los errores".

Por último, sobre el momento que atraviesa el Barcelona, fue explícito: "Chispea un día y es una crisis terrible, hay que tener los pies en el suelo y estar muy calmados porque esto es muy largo".