José Luis Zoreda (Exceltur): "Hay que abaratar los costes aéreos para salvar la temporada en Canarias"

El lobby turístico Exceltur reclama al gobierno español que abarate temporalmente a la mitad las tasas aéreas que cobra a las aerolíneas en Canarias para garantizar que la quiebra del turoperador Thomas Cook no termine arruinando la temporada turística que está a punto de empezar en el archipiélago. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, pide esta medida con urgencia en el marco de una apuesta de estado.

En una entrevista en Hora 25 de los Negocios, Zoreda ha reconocido que el principal problema es la falta de vuelos que puede provocar la desaparición de Thomas Cook: "el problema no es asegurar la comercialización porque puede haber operadores alternativos, pero si no hay vuelos no tiene sentido". Y cree que la solución pasa porque "Aena dé el do de pecho a la recíproca y ya que gran parte de sus beneficios procede del tráfico turístico internacional, debería abaratar de manera sustancial, un 50 o un 60%, las tasas aéreas para asegurar que los aviones siguen volando a Canarias". En su opinión, esta reducción de tasas permitiría "garantizar que lleguen los aviones que ya volaban, pero también los que se iban a ir como Ryanair que quiere cerrar sus bases e incentivaría a que otras líneas aéreas que no viajaban a Canarias lo hagan"

Sobre el impacto que tendrá en España la quiebra del turoperador británico, Zoreda ha apuntado que "hay por lo menos 200 millones de euros pendientes de cobrar de Thomas Cook que están en tela de juicio", ya que la empresa pagaba a 90 días y gran parte de la facturación de la temporada estival está pendiente de cobro.