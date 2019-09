Mónica Oltra, tras el sí de Compromís a Errejón: "El sentir general ha sido salir de la confrontación"

La Comisión Ejecutiva de Compromís se ha reunido este lunes por la tarde en València, para marcar la estrategia electoral de la coalición de cara a los comicios del 10 de noviembre. Según, Compromís el escenario ideal sería una plataforma amplia, pero, dado que es imposible conseguirlo, la Ejecutiva de Compromís ha acordado abrir la puerta a una alianza en la que se incluya Más Madrid y otras formaciones de otros territorios del Estado. Según ha explicado Mónica Oltra, portavoz de Compromís, han tomado esta decisión para "salir del foco de la confrontación" acerca de quién tiene la culpa de la repetición electoral.

Oltra ha explicado en Hora 25 que, dado el desencuentro que ha habido entre PSOE y Podemos, "el sentido general" de la dirección de Compromís ha sido "salir de la confrontación en una campaña que no queremos que se centre en buscar responsables" por la falta de acuerdo entre la izquierda. Según Oltra, ellos quieren que la campaña se centre en la política "como parte de la solución", porque la gente "no entiende por qué no se ha gestionado su voto" para tejer acuerdos. De ahí el mensaje que Compromís quiere lanzar de cara al 10-N: "escuchar, hablar y pactar".

La portavoz de Compromís ha querido agradecer a Podemos su "oferta generosa" y "su predisposición" para llegar a un acuerdo que pusiera en valor a la coalición valenciana y a su portavoz en el Congreso, a Joan Baldoví. Pero aún así, "el sentir mayoritario" ha sido apostar por esa alianza con el partido de Errejón y otras formaciones de otros territorios del Estado que "representen lo que Compromís representa" en Valencia, formaciones como Més en Baleares o las Mareas gallegas. Según Oltra, "es su deseo" y también "se está hablando" con estas formaciones de cara a esa eventual alianza.