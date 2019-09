La maquinaria electoral ya está en marcha. La última novedad es el anuncio de la candidatura de Más Madrid, para que nos entendamos todos, el partido de Íñigo Errejón, con la incógnita todavía de donde se presentará y con la certeza de que va a ser él el candidato.

Ya hemos visto la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos que nos hubieran evitado otra convocatoria, así que si ellos no son capaces, nos va a tocar a nosotros arrimar el hombro. Es verdad que estamos muy enfadados. Que lo que nos pide el cuerpo es quedarnos en casa el 10 de noviembre, pero, ¿qué conseguimos con eso? Hemos votado no una ni dos veces, hemos votado cuatro veces en los últimos cuatro años, hagámoslo una vez más, reforcemos nuestro voto, hablemos con más contundencia, parece que somos poco claros cuando lo hacemos.

Pues hablemos con total claridad. Es una oportunidad para ajustar cuentas con aquellos candidatos que nos hayan decepcionado, que no hayan estado a la altura, si ellos no han sabido o no han querido acuerdos, es una gran oportunidad para que la sociedad tome la iniciativa y se refuerce ante ellos. Es una gran oportunidad para ponerlos entre la espada y la pared, y no vale decir es que lo que la sociedad quería... como argumentan ellos. Porque con esto hay tantas interpretaciones como partidos políticos.

Nuestro sistema político consiste en que los ciudadanos votan y el parlamento elige presidente en función de la aritmética. Este es el único mandato y si no son capaces de sumar la próxima vez, será que no están capacitados para ocupar el puesto que creen que se merecen.