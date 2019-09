"Yo no me levanto nunca con las ideas puestas": las perlas del 'Valle Inclán' de la política española

Pocos lo conocían antes de la puesta en marcha de la actual legislatura cuando ocupó la presidencia de la Mesa del Congreso en la sesión inaugural al ser el diputado de mayor edad. Agustín Javier Zamarrón, diputado del PSOE, no llamó la atención solo por su parecido al dramaturgo Ramón Valle Inclán, sino por sus palabras solemnes y sensatas respuestas a periodistas. Su figura anacrónica en el actual contexto político ha tenido cabida este lunes, en 'Hoy por hoy' donde se han preguntado si todos los políticos son iguales. Así que le han llamado por teléfono. De nuevo, la charla no ha dejado indiferente y el todavía diputado ha explicado su punto de vista.

A partir de su jubilación como médico, se dedicó a tiempo completo a la política. Preguntado sobre con qué profesión hay que tener más paciencia ha explicado que la de político es la profesión paradigmática y que se diferencia de un oficio en que la finalidad directa es el hombre mismo. "Yo he seguido sirviendo a las personas individualmente y a la comunidad en su totalidad", ha dicho.

"Hay que tener mucha serenidad para no volverse idiota"

Su ironía le ha llevado a describir de esta manera su paso por el Congreso de los Diputados. "Cuando entré en el archipiélago de San Jerónimo -en referencia a la calle donde está la cámara baja- la impresión es la misma que si entrara en el tercer viaje de Gulliver a la isla de Laputa. Es un mundo artificioso, una experiencia interesantísima, pero colgada en el tiempo. No estaría mal estar deslocalizado para poder pensar los problemas. El problema es si uno se ensimisma en ese mundo donde uno es llamado señoría. Hay que tener mucha serenidad para no volverse idiota. Hasta tal punto que llegan a enajenarse no solo de la realidad sino de sí mismos. Entonces su expresión no llega a ser verbal, sino que es difícilmente interpretable a no ser que sea uno experto en interpretar aspavientos y molinetes", ha dicho.

Explica Zamarrón que le ha dado tiempo a conocer a algunas personas en profundidad dentro del Congreso y explica a cuáles. "A los que se han acercado a mi, a los mejores, a los más jóvenes. Esto es curioso, pero a mi no me sorprende nada. He tenido gran satisfacción por haber estado rodeado por tan buenas personas, con tal compromiso que es una pena que no hayan podido desarrollarlo", cuenta.

"Si mis hijos no son son mejores que yo, he fracasado como padre"

Zamarrón considera que los jóvenes son los mejores y lo justifica así: "Si mis hijos no son son mejores que yo, he fracasado como padre. Si una generación que me ha de suceder no es mejor que la propia, he fracasado como ciudadano".

Antonio Machado, antes las juventudes socialistas en Valencia, diferenciaba muy bien lo que es un joven viejo. "Quizá estemos plagados de jóvenes viejos", ha dicho ante el bloqueo político actual. "Me siento frustrado. Como ciudadano esta frustración me genera dolor, como político esta frustración me genera vergüenza", afirma.

¿Qué diría ahora si le tocara abrir la legislatura?, le han preguntado. A lo que Zamarrón se ha encargado de dejar claro que él nunca se levanta con las ideas puestas. "Lo que dije en aquel momento correspondía a una situación. Ahora plantearía que la situación es trágica porque los próximos problemas son graves y mientras estamos tocando una sonata. Tenemos la obligación de propiciar un gobierno. No hemos sabido hacerlo. Siento la responsabilidad. Estoy en situación de pedir excusas", ha afirmado.

El diputado socialista ha dejado en manos de su partido si vuelve a presentarse en las elecciones del 10 de noviembre y ha apostillado. "En política hay que saber ser, hay que saber no ser; pero, fundamentalmente hay que saber dejar de ser".

Y ha rematado la conversación: "El honor de estar con ustedes queda superado por la satisfacción de que usted me haya atendido".