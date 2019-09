La Lengua Moderna 5x04 | Carne mechada para los de Gran Hermano

Cuarto programa de la quinta temporada de 'La Lengua Moderna' y no os vamos a engañar: la calidad del programa no ha aumentado. Lo que sí han subido son las visitas a nuestro canal de Youtube, lo cual nos alegra aunque no ha sido suficiente para que Quequé se prepara algo de un programa que no olvidemos que es suyo.



Valeria Ros sigue a lo suyo, en su mundo. Ahora ha decidido terminar el concurso cutre y su propia sección con una batalla de chupitos. De verdad, entendemos que tenerla en el programa desgrava en Hacienda pero a veces esto se nos hace muy cuesta arriba. Menos mal que nos visitan Los Secretos, que presentan nuevo disco, y el programa tiene algo de interés.