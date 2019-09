'La ola verde' en San Sebastián: el duro retrato de las mujeres argentinas que abortan

En 2018 el Senado argentino rechazó la ley del aborto por séptima vez en la historia del país en medio de una controversia que dividió a la población. Juan Solanas, argentino afincado en Francia, no podía creer lo que estaba pasando. Sus padres huyeron de la dictadura en el 77 y llegaron a Paris. Pasó casi toda su vida en Francia y se quedó atónito cuando descubrió que el aborto no era legal en Argentina y que habían muerto más de 3.000 mujeres desde la democracia, por eso se enfrascó en este documental.

Fue entonces cuando cogió la cámara y se preparó para seguir a las mujeres argentinas en este viaje reivindicativo. Las imágenes que capturó durante aquellos días se vuelcan en el documental La ola verde, que ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. "En mi primera historia ya puse el testimonio de una mujer que quiere poner fin a su embarazo, pero fue cuando vi la votación en directo en el Congreso que me emocioné y decidí coger la cámara y seguir a estas mujeres".

La película compite en Horizontes Latinos, la sección dedicada a las películas latinoamericanas y viene precedida de su éxito mediático en el Festival de Cannes. Cuando llegó al certamen galo, la cinta se titulaba Que sea ley, en referencia a uno de los lemas que gritaban las mujeres argentinas. Solanas acudió acompañado de muchas mujeres que llenaron la alfombra roja de pañuelos verdes. Hoy lo han vuelto a hacer en San Sebastián, con la película titulada ahora La ola verde, con varios equipos, actores, directores y técnicos, de otras películas apoyando esta protesta

El de Solanas es un documental militante. El realizador ha dejado de lado las filigranas técnicas para recorrer lugares perdidos de su país, casas de mujeres que lloraban ante las cámaras, que contaban sus historias o las de sus madres o sus hijas; ya que por el camino muchas mujeres han muerto. La crueldad de las cosas que cuentan los entrevistados pone los pelos de punta. También la crueldad médica, porque muchas de las mujeres son sometidas a violencia médica y a violencia verbal por querer abortar, como explica la película y el director. "Lo que más me sorprendió fue la tortura por parte del cuerpo médico. No me lo esperaba. Me esperaba una tortura moral, con la palabra. No que no les pusieran anestesia o que las dejaran morir en el pasillo".

Hay testimonios atroces, pero el más incomprensible es el de Ana María Acebedo, embarazada y con cáncer. No le dieron tratamiento oncológico por no dañar al feto. Los dos murieron. Su madre ha apoyado esta película con todas sus fuerzas, cuenta el director. También los familiares de Liliana Herrera muestran su rabia. Su hija murió en agosto del año pasado al desangrarse tras un aborto clandestino. Solanas espera que la lucha de estas mujeres tenga más foco después de su paso por los grandes festivales de cine y del apoyo de las estrellas.

"Queremos que sea ley en Argentina, pero también en el mundo porque yo estoy sorprendidos que en democracias donde hace años que existe se está poniendo en duda", decía Solanas, que ponía el ejemplo de España. "No me puedo creer las declaraciones de las mujeres de Vox y, la verdad, es que me horroriza. Como guionista no me hubiese atrevido a escribir unas frases como esas por no caer en la caricatura. No lo es", añadía.