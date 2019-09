Del Bosque: "Alguno se atrevió a decir que Ronaldo estaba amortizado y no pasaba nada porque se fuera"

Toda una leyenda del fútbol, tanto del césped como de los banquillos ha pasado por El Larguero este lunes para analizar todo el panorama futbolístico, y algún que otro aspecto más allá del balón. Vicente Del Bosque ha asegurado que sigue viendo fútbol porque el fútbol "es lo que he hecho desde pequeño y es mi pasión".

Seguidamente, hemos analizado la actualidad deportiva. Sobre Zidane ha asegurado que "no se equivocó volviendo al Real Madrid", además de que "era la mejor solución que tenía el presidente". Sin embargo, ha sido explícito sobre la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid: "Alguno se atrevió a decir el año pasado que Cristiano Ronaldo estaba amortizado, que no pasaba nada porque se fuera".

Por último, sobre Zidane: "Con el pedigrí que tiene Zizou y también se le cuestiona a veces, aquí no se salva nadie...".

'The Best'

"Se reconoce al mejor jugador que hay ahora que es Messi. ¿El mejor de siempre? Para mí sí, pero lo digo sin desmerecer en nada a Ronaldo. Me parece el jugador de barrio de la plazoleta que regateaba a todo el mundo y lo hace ante grandes jugadores y sistemas de juego difíciles de sobrepasar", ha explicado. "¿Críticas por decir que Messi es el mejor? Yo sé donde he crecido, donde he estado tantos años, donde me he criado, no me lo tiene que recordar nadie. Yo he peleado por no perder balones, por gastar poca luz…".

"A mí ahora mismo como jugador de fútbol me gusta Neymar. No es ningún ejemplo de nada porque hace muchas gilipolleces. Igual me estoy equivocando y es un tipo estupendo, pero uno juzga lo que ve", ha añadido.

Sobre la joven promesa de moda, Ansu Fati, ha dicho: "Tiene unas condiciones muy buenas, el descaro que ha demostrado estos días ha sido inusual para un chaval tan joven". Otra promesa, pero ya situado en el top mundial es Mbappé, de quien ha opinado: "Tiene potencial y cualidades para llegar a ser sucesor de Messi y Cristiano. La amenaza es permanente, le falta afinarse un poco. Le pasa como a Vinicius salvando las distancias".

Volviendo la vista nueve años atrás, en el Mundial de Sudáfrica, Del Bosque ha explicado aquella declaración que hizo en rueda de prensa asegurando que si pudiera reencarnarse en algún jugador sería en Busquets: "En Busquets por supuesto, y también me hubiese reencarnado en Xabi Alonso, en Redondo… Fue espontáneo, desde Madrid y Barcelona nos machaban y lo mejor es defender con argumento".

"Claro que se acabaron los banquillos"

"No echo de menos los banquillos, no tengo ninguna nostalgia. ¿Si se acabo para siempre? Sí, claro. He estado en los dos mejores sitios que he podido estar muchos años y he disfrutado", ha afirmado con rotundidad. "A mí me entraba un calor de abajo hacia arriba cuando íbamos perdiendo o jugando mal… y cuando venía un partido difícil me tiritaban las piernas. Esta vida del fútbol sobre todo tiene muchas emociones".

Del Bosque, que ha apuntado que prefiere que le digan "que soy buena persona a buen entrenador", ha respaldado al seleccionador nacional actual, con el que se reunió recientemente y ha concluido: "Robert Moreno lo va a hacer bien seguro".