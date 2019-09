Álvaro Benito: "Lo de Odegaard no me lo esperaba: le veía mucho en el Castilla y le costaba asomarse al área rival"

Martin Odegaard llegó al comienzo de la actual temporada a la Real Sociedad cedido del Real Madrid para reforzar la plantilla y ha sido una de las piezas clave en el buen arranque liguero del club txuri urdin. Álvaro Benito opinó en El Larguero sobre la actuación del centrocampista noruego.

Después de ganar al Atlético de Madrid y al Espanyol en los dos últimos encuentros de Liga, los de Alguacil ocupan la cuarta posición de la tabla. "La Real Sociedad es un equipo que da gusto ver. Sobre todo porque tienen muy claro cómo juegan", comenzó el analista de El Larguero.

"Arriesgan en primera línea. El día del Atlético de Madrid cometieron errores, pero atacan en transición muy bien. La primera parte contra el Espanyol fue espectacular. Oyarzabal, Odegaard, Merino... mucha paciencia para encontrar al rival con ventaja", explicó.

"Lo de Odegaard no me lo esperaba. Le veía mucho en el Castilla y probablemente no fui analítico en relación a la edad que tenía. Le costaba asomarse al área rival, jugaba muy horizontal... pensaba que le iba a costar. Pero ahora, minuto 90' del partido replegando, ganando duelos, va hacia delante...", analizó.