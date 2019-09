Demasiado joven para qué

Depende de lo que signifique "demasiado joven" y depende de para qué se puede o no se puede ser joven. No se discute la precocidad de una estrella mundial de la música, del tenis o de la literatura. En general se admira. Que giren, que no estudien, que exhiban su talento. También soportan una presión terrible y también se emocionan en momentos álgidos, prácticamente son niños. Lo que ocurre con Greta Thunberg es que es el rostro más reconocible de una causa política, y una causa política no es una canción ni un partido de tenis. Una causa política, aunque sea justa y refrendada por la ciencia, provoca división. Y esa presión difícilmente soportable para un adulto puede ser letal para un menor.

Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es agradable ver a una niña en el estado en que habló Greta Thunberg en Nueva York, pero que no sea agradable de ver ni significa que pueda ser necesario, ni que sea legítimo burlarse de ello. A mí personalmente no me gusta verla. No puedo justificar ese disgusto racionalmente, pero sí emocionalmente: me incomoda. Paradójicamente es lo que supongo busca el efecto Greta Thunberg: apelar a las emociones, removerlas. Que verla resulte incómodo porque su discurso también lo es. Te dejo con dos preguntas: ¿el cambio climático estaría tanto en la agenda, y lo está mucho, si esta niña no liderase un movimiento que precisamente alerta de lo más importante, que es que va a haber gente viviendo en este planeta después de nosotros? Y la segunda: ¿merece la pena sacrificar la infancia de esta chica e hipotecar su vida adulta? Yo no lo sé.