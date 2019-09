Las nuevas barreras en la red y en la calle

Dos oyentes, Nacho y Mari Cruz, nos han pedido hablar de las nuevas barreras materiales y digitales. En muchas ciudades, por ejemplo, los patinetes eléctricos y las bicicletas mal aparcados en la acera, tirados en el suelo o apoyados junto a un árbol se han convertido ya en parte del paisaje urbano. ¿Tenemos que acostumbrarnos a esquivar estos obstáculos nada más salir de casa?

Rosa Alarcón, concejal de movilidad del ayuntamiento de Barcelona, nos explica cómo está afrontando la ciudad condal la invasión de los vehículos compartidos, como los patinetes o las bicis. Barcelona está pendiente de aprobar una normativa para regular este tipo de vehículos y uno de los puntos clave es precisamente dónde aparcar esos patinetes y bicicletas, que se han convertido en un obstáculo para los peatones.

Con Jose Mansilla, antropólogo urbano y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, hablamos de cómo entendemos los espacios urbanos. ¿Están las calles pensadas para vivirlas, para disfrutarlas, o sólo se entienden como espacios de movilidad y consumo?

¿Y qué pasa con otras barreras más invisibles, pero igual de dificultosas: esas barreras digitales con las que chocan muchas personas a la hora de comprar por internet, solicitar documentos o al hacer trámites con la administración?

Concretamente, ¿qué problemas se encuentran las personas ciegas a la hora de hacer gestiones a través de la red? Guillermo Hermida, responsable de autonomía personal de la ONCE, nos explica qué pasos están dando para facilitar todo este tipo de trámites. La ONCE, de hecho, tiene un departamento tecnológico donde revisan las webs y las aplicaciones más comunes para ver si son o no accesibles para personas ciegas.

Los trámites bancarios están a la orden del día cuando nos referimos a ese tipo de dificultades. Por eso también hablamos con José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca, que nos cuenta cómo los bancos están tratando de adaptar sus servicios (cada vez más digitalizados) para que sean accesibles a todos los ciudadanos.