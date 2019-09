Juan López de Uralde: "No tengo absolutamente ni idea de qué plantea Errejón en materia de ecología"

Las Cortes Generales ya están disueltas y las elecciones del 10 de noviembre oficialmente convocadas. Y a la izquierda del PSOE todo se mueve. Íñigo Errejón anuncia mañana su candidatura y el debate sigue siendo cuántas partes del unvierso Podemos y confluencias se aliarán con él. Compromís ya dio el paso al frente, un paso con el que animaba, lo hacía ayer Mónica Oltra, a otras formaciones como Més en Baleares a seguir su camino. De momento parece que no ha habido contactos. Cerca, en Cataluña no hay visos de que se rompa la coalición En Comú Podem. El propio Jaume Asens recordaba esta semana que su relación con Podemos es estable y no se plantean cambiar sus alianzas. Tampoco peligra para Iglesias Galicia en Común, con Yolanda Díaz al frente, muy próxima al líder del partido. Otra cosa es "En Marea", que ya estaba fuera de la órbita de Podemos como explicaba esta mañana en Hoy por Hoy su portavoz Luís Villares

Y en el caso de Andalucía, esta noche ha habido reunión de Izquierda Unida y de Podemos, para decidir cómo se presentan a las elecciones sin acuerdo concreto.

El tablero a la izquierda del PSOE sigue agitándose y si faltaba algo en este combo era la formación ecologista Equo. Su portavoz, Juan López de Uralde, se ha mostrado sorprendido de que Íñigo Errejón no haya sido capaz de concretar ninguna propuesta en materia ecologista, más allá de "yo soy verde, venid conmigo". Así que no ve motivos para cambiar la actual alianza con la formación morda.

López de Uralde considera además que esta consulta es una irresponsabilidad.