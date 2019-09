¿Alumnos con diadema antidespistes?

China está experimentando en las aulas de varios colegios un sistema tecnológico que permite controlar y evaluar la atención de sus alumnos en clase. Es una especie de diadema con lucecitas, denominada Focus, que detecta los impulsos del cerebro y los traduce mediante un programa informático para medir la atención de los críos. Sus impulsores defienden el experimento pionero porque permitirá a los maestros evaluar la efectividad de su enseñanza en tiempo real.

Al parecer, los padres no le han puesto mayores pegas al experimento, pero en las redes se ha desatado el sarcasmo y se ha llegado a pedir que se añada al artilugio un sistema de descargas eléctricas para despertar al alumno y desconectarlo de las musarañas. No está mal que la tecnología mejore el sistema educativo, pero iniciativas como esta nos hacen plantear si no estamos llevando demasiado lejos las cosas. Porque llevadas al extremo, por qué no una diadema para evaluar la capacidad docente de los profesores. O aún más, qué pasará si se perfecciona Focus y se inocula directamente el conocimiento en las mentes de los alumnos haciendo prescindibles a los profesores. Convendría no apurar las posibilidades de la inteligencia artificial en el templo del conocimiento, no vaya a ser que acabemos enterrando definitivamente la otra.