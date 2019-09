Luz Gabás: "Si en el mundo no hay amor yo ya me borro"

La escritora Luz Gabás, bajo el seudónimo de Alira, nacida en el lugar al que dedicamos esta madrugada el programa, #ElFaroAragón, nos visita y charla con Mara Torres sobre su infancia y los recuerdos que ha conformado su personalidad. "Sería capaz de recordar los libros de la biblioteca de mi pueblo, cada una de las estanterías", ha señalado.

Además nos ha confesado que recientemente ha quemado los diarios que escribía de adolescente porque no encontraba ningún interés en que su entorno los leyese a posteriori. La autora del best seller 'Palmeras en la nieve' reconoce el amor como epicentro de sus novelas: "el amor en general y a todo, a lo que hemos heredado a lo que nos rodea".

Ha hablado de sus primeros viajes fuera de su pueblo y las primeras veces de cosas tan cotidianas hoy en día como "comerme una pizza". Ha recordado con cariño ese momento de descubrimientos, "en el mundo hay muchas interpretaciones de la realidad".

Su nuevo libro 'El latido de la tierra', reconoce, tiene mucho que ver con la "España vacía, que no vaciada, un término que no me gusta porque responde a un solo agente y yo creo que han sido muchos al mismo tiempo".