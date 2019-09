Piqué: "Esta pretemporada hemos tenido muchos condicionantes, entrenamos muy poco"

El defensor central y capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue claro y conciso a la hora de hablar acerca de la situación que atraviesa su equipo, comandado por Ernesto Valverde: "Cuando las cosas no van bien somos los futbolistas, igual que cuando van bien nos ensalzan. Ha habido condicionantes que no han ayudado, ha habido mucho viaje en la pretemporada, cuesta coger la forma, pero somos el Barça y estamos obligados a ganar siempre", sostuvo contundentemente.

Piqué también tuvo la oportunidad de dar su opinión acerca de los pitos que se escucharon en el Camp Nou justo cuando Luis Suárez salía del terreno de juego para dar paso a Ansu Fati, del que también habló el capitán: "Entiendo que la afición tenga su opinión con Luis Suárez, pagan su entrada para disfrutar y si no lo hacen pueden decirlo (...) Ansu Fati es muy joven, ojalá nos ayude al máximo sin explotarle, tiene 16 años", dijo el central.

Por último, Piqué quiso aclarar que su equipo no atraviesa una racha diferente fuera y dentro de casa respectivamente: "No creo que tengamos dos versiones en casa y fuera, siempre ha sido más difícil jugar en estadios ajenos, pero hay que empezar a ganar a pesar de ser un campo difícil como en Getafe y a una hora que no es la que nos guste más. Hay que sacar carácter y ganar el partido", concluyó.