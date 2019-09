Bueno, bueno, bueno… y nosotros que pensábamos que enfilábamos campaña electoral sin más novedades que su tamaño reducido. Pues ya está aquí Mas País, el partido con el que Errejón concurrirá a las generales. Se ha presentado esta tarde en Madrid, en el salón de actos de la sede de UGT en Madrid, todo un símbolo. Con permanentes alusiones a la responsabilidad, a romper el bloqueo, a ser pragmáticos y transformadores.... ¡Ojo! Errejón enarbolando la bandera de la izquierda posible y anunciando que todos los escaños que consigan se pondrán al servicio de un gobierno progresista.

Un comité electoral decidirá por qué provincias se presentan para hacerlo en aquellos lugares, dicen, donde no perjudiquen el resultado en escaños de progreso. En fin, no sabemos la envergadura de lo que hoy está naciendo, sólo las urnas lo dirán. Lo que es seguro es que, si no hay sorpresas Errejón se medirá en Madrid con Pablo Iglesias, que ha hecho hincapié en la faceta 'buenrollista' de su ahora competidor y en la implicación de Más Madrid en la Operación Chamartín. ¿Qué buen rollo, no?

Ahora la batalla está en las adhesiones a uno u otro, con un goteo dramático de divisiones para los morados. Podemos Aragón le ha pedido a Iglesias la cabeza de Echenique, que sea el número 1 de la lista por Zaragoza, para sumar a la Chunta Aragonesista que votará este viernes si se van con Errejón.

En fin, hablamos de un espacio político en plena reestructuración para la que hoy se ha dado el pistoletazo de salida.