El futuro estuvo aquí

Tú mismo lo has dicho, cambiará. Y a finales de siglo, también has dicho. Estamos acostumbrado a realizar acciones urgentes sobre algo que nos afecta directamente o nos ha afectado. No sobre algo que nos afectará o va a afectar a otros. Por eso psicológicamente el cambio climático supone un reto para nosotros, no solo por la supervivencia del planeta, que tiene su importancia, sino por algo que nos interpela. Tiene que ver con nuestra incapacidad, en nuestra vida diaria y en nuestra vida política, para actuar sobre el futuro. Primero porque exige creer en la ciencia para sacrificar nuestro bienestar, exige creer en lo que va a ocurrir para limitar nuestro placer en lo que está ocurriendo. Y sin embargo no es fe, sino razón. Pero sobre todo es generosidad. Y si nos cuesta muchas veces ser generosos con nuestras riquezas del presente, imagina con las miserias del futuro.

