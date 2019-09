Estrongonclio y Renoploclio

Me apetece mucho esta mañana insultar a un político por una declaraciones que ha hecho en torno a unas detenciones por las que ha pedido explicaciones.

Pero yo soy hombre educado y no me gustan las palabras malsonantes. Sin embargo, tengo tantas ganas de insultar que se me ha ocurrido un ardiz para hacerlo. Voy a inventarme una palabra al azar, por ejemplo estrongonclio. Esta palabra inventada estrongonclio significa el peor insulto que usted pueda imaginar. Lo peor de lo peor. imagínese lo más horrible que pueda decírsele a alguien. Pues eso es estrongonclio.

Vale ahora al político al que antes me refería lo voy a llamar no por su nombre sino también vamos a inventarnos otro nombre. Por ejemplo, Renopoclio. Ya lo tenemos todo.

Ahora ya puedo decir sin miedo a pronunciar palabras malsonantes y sin que demanden a la SER por insultos, que renopoclio es un estrongonclio desde que se levanta hasta que se acuesta