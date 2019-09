¿Cuándo caduca el estigma?

El jugador de fútbol Julio Alberto tocó la gloria deportiva en los 80 en el Atlético de Madrid, en el Barça y en la selección española. Después llegó la caída: la ruina y la droga. Una foto junto a Maradona en un partido contra la droga le persigue desde el 85 con chanzas asociadas. La última la hizo Buenafuente en su programa y el jugador le escribió para decirle que él ya no era ese y que un error del pasado le persigue toda la vida. Andreu se disculpó y le invitó a su programa. Ayer lo entrevistó.

Y allí vimos al hombre que no es que tropezara tras conseguir el éxito, como otros muchos juguetes rotos, sino que ha vivido una vida cargada de obstáculos salvo el breve paréntesis de sus éxitos futbolísticos. Un niño con una infancia durísima, un hombre que rozó la muerte varias veces por la sobredosis y que acabó durmiendo en la calle frente al Palau de la Generalitat, en el que había celebrado como un héroe los títulos de su club. Ya había contado esta historia otras veces. Incluso la había escrito en un libro que se autoeditó. No importa. Para muchos sigue siendo Julio Alberto, el juguete roto, el bala perdida, el cabeza loca, el drogadicto. Porque la gloria puede desvanecerse, pero el estigma no caduca.