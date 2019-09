La Ventana del cine conecta hoy con San Sebastián, donde estos días se está celebrando el Festival Internacional de Cine. Allí está Carlos Boyero, a quien este año no están convenciendo mucho las películas que se presentan: “la Sección Oficial está siendo regular…”.

Sí le ha gustado la nueva de Amenábar, Mientras dure la guerra, que se estrena este viernes. Karra Elejalde interpreta a Unamuno, y Eduard Fernández a Millán Astray. Ambos se asomarán mañana a La Ventana a las 16 horas. “Están formidables los dos”, opina Boyero. Además cree que la forma de contar la historia es muy correcta: “Yo no tengo esas movidas de las redes donde opina todo cristo, pero me cuentan que le están sacudiendo los fachas, los progres… eso dice mucho”.

Otra película sobre la Guerra Civil que se presenta en San Sebastián es La trinchera infinita, de Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi. “Yo solo le ponía un par de defectos: es demasiado larga, el mensaje habría llegado igual con media hora menos; y hablan un andaluz tan cerrado que no me entero. El otro día escribí que en estas películas, igual que en otras latinoamericanas, nos pongan subtítulos en castellano”, dice el crítico.

Comentamos también la vuelta a los cines de Rambo, con Rambo: last blood; la película china Hasta siempre hijo mío, y La hija del ladrón, una opera prima que ha generado muy buenas críticas en el Festival de San Sebastián.

Además, se asoma a La Ventana Borja Hermoso, redactor jefe de El País Semanal, que ha entrevistado a Woody Allen. “A cualquier persona lista le tiene que gustar”, expresa Boyero sobre el director neoyorkino. Hermoso cuenta lo bien hecha que está su película número 50, Día de lluvia en Nueva York, y cómo fue la entrevista: “Me dijeron que del tema Amazon no se podía hablar. Con el tema de los abusos tampoco se explaya demasiado, sí me dijo que todo esto ha tenido un impacto en su vida pero que ha sido un impacto relativo”. Boyero sentencia: “Espero que siga haciendo cine hasta el último día y que las brujas no le metan en la cárcel”,