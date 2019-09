Donald Sutherland: "Le voy a dejar a mis nietos un mundo en el que no se puede vivir"

Lleva tres días en San Sebastián. Ha paseado el perro, ha visitado el Guggenhemim en Bilbao y no ha dado entrevistas. Se había reservado para la rueda de prensa. A sus 84 años derrocha vitalidad y sigue enganchado a la interpretación. "Amo trabajar es mi gran pasión. Nunca me arrepentí de dejar la carrera de ingeniería", dice Donald Sutherland horas antes de recoger el premio Donostia por su larga trayectoria.

De 'Novecento' a 'Casanova', de 'Doce en el patíbulo' a 'Gente corriente', de 'Los juegos del hambre' a 'Ad Astra', un secundario imprescindible del cine contemporáneo que no mira por encima del hombro. No reniega del Hollywood actual, dice haberse adaptado a los cambios y no rehúye proyecto que le interese.

Comprometido, ha declarado que la situación de los refugiados es desesperante pero que le preocupa especialmente el cambio climático: "La política de Naciones Unidas en medio ambiente es una mierda. Le voy a dejar a mis nietos un mundo en el que no se puede vivir", ha lamentado.

Y ha puesto un par de ejemplos. "¿Saben que los chinos utilizan personas para polinizar las flores porque ya no hay abejas? ¿Y se han dado cuenta de que cuando conduces el coche por la carretera ya casi no hay insectos que choquen contra el parabrisas. Y millones de pájaros están muriendo. ¡De eso deberíamos hablar", ha espetado en una invitación a los periodistas presentes.

El actor canadiense se ha puesto serio solo en ese momento tras hacer gala de su buen humor y recordar una carrera llena de interpretaciones memorables. Y Sutherland tiene cuerda para rato. En el Festival ha presentado 'The Burnt Orange Heresy' (Una obra maestra) y está rodando junto a Nicole Kidman la miniserie The Undoing.