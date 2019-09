Íñigo, por favor, lo de Más País páralo

Errejón, hijo, hoy quiero hablarte a ti. Pareces un buen muchacho, serio, responsable y aún estás a tiempo de echarte atrás. Tú llama, ahora no porque es tarde. Pero mañana por la mañana llama y di: “oye, que lo de Más País ahora no me va bien hacerlo". Pero sin cerrarte puertas, tú quedas bien con ellos.

O mejor, en vez de llamar, tú ve allí, donde tengáis el partido. Aséate bien antes de ir, péinate, ponte una buena camisa, un buen pantalón, un buen calzado y ve allí y les dices que lo sientes mucho, que ahora estas liado con otras cosas… Lo que sea, Íñigo. Pero por favor, lo de Más País páralo. Páralo, porque con otro partido político yo ya no puedo más. Yo vengo de una dictadura donde no había partidos. Me costó un mundo acostumbrarme a UCD, Alianza Popular, PCE y PSOE. Eso para mí ya era mucho.

Y ahora pensaba que lo de Vox ya era lo último. Así que otro más, Íñigo, no. Tú dedícate a tus cosas, que tienes toda la vida por delante. Conoce a una buena muchacha, cásate, ten hijos o no los tengas, haz lo que quieras. ¡Pero otro partido no, por favor!

Yo sé que te digo esto, pero tú luego harás lo que te dé la gana. Como hacéis siempre los jóvenes. Que os entran las cosas por un oído y os sale por otro. ¡Qué solo queréis vivir a mesa puesta, egoístas!