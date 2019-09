La lucha de un colegio rural para que los alumnos no coman "tortilla francesa que lleva una semana en la nevera"

Los alumnos del colegio público de Santa Cilia (Huesca) comen cada lunes algo que lleva siete días almacenado en las neveras del centro porque la empresa de cáterin que se encarga de las dietas se desplaza desde Teruel solo una vez por semana. Una situación que los padres llevan tiempo denunciando porque, además, la instalación cuenta con una cocina perfectamente equipada.

"Si les toca tortilla francesa lleva una semana en la nevera", lamenta la portavoz del AMPA, Virginia Pérez. "Solo pedimos que se use la cocina porque nos están enviando comida de cadena fría desde hace tres cursos, y estamos hablando de comida precocinada que puede llevar hecha 15 días", añade.

En el caso del colegio público de Santa Cilia, una localidad cercana a Jaca, la Administración se ha visto obligada a prorrogar el contrato con la actual concesionaria por haber quedado vacío el concurso. "No lo entendemos muy bien. Debe de ser un bucle administrativo del que no podemos salir. Pero seguro que la empresa no quiere renunciar al contrato y que hay dinero de por medio".

Más cáterin que cocina

Cada vez son más los centros educativos que cierran sus cocinas delegando en servicios de cáterin, un hecho que ha provocado la queja de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), que ya le ha solicitado a la Administración una mayor calidad en las comidas de los colegios, lo que pasaría por más cocinas en los colegios.

Según datos del Ministerio de Educación, en España usan el servicio de comedor alrededor de 2,2 millones de alumnos. En total, el 58 % de los colegios públicos ofrecen el servicio del comedor, mientras que en los concertados la cifra asciende al 84%. Y el precio por alumno y día, según la Ceapa, oscila entre los 3,50 euros de Canarias y los 6,50 de Baleares.

Según los datos del informe Los comedores escolares en España, elaborado por las asociaciones Carro de combate, Del Campo al Cole y Seo Bird Life, cuatro de cada 10 centros escolares cuentan con cocina. Y aunque se basa en datos parciales de 9 comunidades autonomas, indica que el 64% recurren a cáterin externo.

Tanto los padres como los autores del informe Los comedores escolares en España coinciden en que, aunque varía en función de la comunidad autónoma, es la propia Administración la que fomenta este sistema de subcontratación.