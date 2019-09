Los nuevos bancos, a por los nuevos ahorradores

El sector financiero, antes la provincia de unas pocas instituciones, está cada vez más poblado: a los bancos de toda la vida se le suman, desde el comienzo de esta década, nuevas entidades fundadas como 'startups' que les disputan los clientes. Y la especialidad de estos neobancos son precisamente los nuevos clientes: los jóvenes que, acostumbrados a contar con el móvil para casi todo, no tienen ningún reparo en realizar con el smartphone las operaciones bancarias que sus mayores están acostumbrados a realizar en ventanilla, tras esperar en la proverbial cola. Hablamos de esto con Francisco Sierra, director general en España del primero de los bancos móviles europeos, N26. "A cualquier universitario acostumbrado a sacarse vuelos o escuchar música con su móvil, lo que quiere de su banco es lo mismo: registrarse, mandar dinero, mandar transferencias... con el móvil".

N26, que señala que tiene más de 3,5 millones de clientes en los 26 mercados en los que opera (200.000 de ellos en España), está precisamente ahora orientando servicios para atraer al estudiante universitario. "Lo más atractivo para el universitario es que el producto de N26 es 100% gratuito y sin condiciones, ni siquiera hay gastos de gestión por no utilizar la cuenta y ésta se puede cerrar en cualquier momento. El proceso de registro lleva 8 minutos y a los pocos días le llega a uno la tarjeta a casa, que puede integrar en el móvil o llevarla en el bolsillo. A diferencia de los bancos tradicionales, no hay que llamar ni activar nada de forma complicada", resume Sierra. Entre otros puntos fuertes para los jóvenes que el director general de N26 en España destaca frente a la experiencia tradicional de banca, enumera descuentos en servicios como Glovo o Lime, y una compra con tarjeta en el extranjero sin comisión por cambio de divisa. "Para el estudiante que no tiene grandes ingresos, pero si tiene algo de dinerillo, quiere usarlo, tenerlo protegido y tener un buen control de sus cuentas, lo que prefiere es este tipo de experiencia", asegura.

Por el momento, N26 no está pensando en ahorradores aún más jóvenes, como algunos de sus competidores que sí están preparando servicios pensando en niños y adolescentes: "Nosotros apostamos por los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales, que son dos grupos en los que uno puede abrirse una cuenta por primera vez con necesidades concretas. Aunque algunos competidores estén apostando por generaciones aún más jóvenes respaldadas por sus padres, nosotros lo que queremos es que el individuo tenga control sobre sus propias finanzas, y para eso hay que ser mayor de 18 años; por eso apostamos por jóvenes profesionales y estudiantes universitarios", subraya.

Récord Guinness de nado en aguas abiertas

En la segunda mitad del programa, hablamos con un emprendedor, pero en esta ocasión nos centramos en sus hazañas deportivas más que en su carrera profesional: Pablo Fernández, co-fundador de la plataforma de venta de coches online Clicars, acaba de hacerse con el récord Guinness de nado en aguas abiertas más rápido (100 kilómetros en 12 horas y 21 minutos), y está a punto de enfrentarse a otra proeza: el día 4 de octubre, va a intentar batir el récord de nado en aguas abiertas... con grilletes en los pies: "intentaré recorrer la distancia de la maratón olímpica de natación, que se celebrará en Los Ángeles en 2028, con grilletes en los pies. Tardaré unas 3 horas, y las principales dificultades son no hundirse (los grilletes son muy pesados), no poder mover los pies, que dan equilibrio y fuerza, y el problema de los tiburones, puesto que nado en California (uno de los lugares con más ataques de tiburones del mundo) y el ruido y el brillo de los grilletes no son lo más recomendable para evitarlos", nos cuenta.

Si bate también este récord, recogerá los dos premios Guinness al día siguiente; pero los desafíos a los que se enfrenta Fernández no tienen como objetivo sólo hacer nuevas marcas mundiales, sino que también tienen un propósito solidario: "Cuando fundé Clicars, me comprometí con mi socio a donar parte de lo que ganáramos a causas sociales. Yo he decidido hacer retos de natación por todo el mundo, y donar una cantidad en los sitios en los que nado. He decidido centrarme en la eliminación de los plásticos del océano; hasta ahora he donado 30.000 euros, y pronto voy a crear una fundación, que se va a llamar Ocean Life, con esta meta", explica.