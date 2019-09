¿Exclamaremos a medias?

La formación de Íñigo Errejón se llama Más país y en las redes sociales han difundido ese nombre acompañado de un solo signo de admiración final. Curiosamente, a renglón seguido, nos dicen que “¡El futuro nos espera!”, y ahí recuperan el signo inicial. Sabiendo cómo son las redes me dije: ¿me meto o no me meto? Y me metí. Y en las respuestas he tenido división de opiniones.

No creo que lo de comerse el signo inicial, vigente desde hace tres siglos en nuestra lengua casi como rareza planetaria, sea fruto de la ignorancia. Creo más bien que los publicistas de la formación siguen una tendencia que se inició en las redes sociales por influjo del inglés y de la economía tecleadora, que se extendió a la publicidad y que ahora, parece, llega a los logos de los partidos. Y es esa tendencia la que me parece digna de observación, porque nos habla de un empuje que quizás haga que llegue a la norma el único signo final. Yo prefiero los dos y no solo porque lo establezca la norma actual. Creo que en la lengua hablada, el signo inicial ayuda a entonar la exclamación, la admiración o la pregunta sobre todo cuando leemos frases largas. Pero finalmente serán los escribientes quienes decidan. En todo caso, recomiendo a los potenciales votantes jóvenes de Más país! que tengan cuidado cuando hagan un examen de Lengua o se presenten a la selectividad, porque los profesores quizás no sean tan comprensivos.